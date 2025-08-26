Kommt die Altseason 2025? Zyklen, Indikatoren und makroökonomische Dynamiken

Seit der Entstehung des Kryptowährungsmarktes zählen zyklische Muster zu seinen auffälligsten Merkmalen. Bitcoin als „Anker“ des Marktes bestimmt häufig den Rhythmus von Bullen- und Bärenzyklen, gefolgt von der Rotation zur Altseason. Im Jahr 2025 – mit der Popularisierung von Bitcoin-Spot-ETFs , der Teilnahme institutioneller Fonds und dem komplexen Zusammenspiel makroökonomischer Rahmenbedingungen – haben sich die Diskussionen darüber, ob der Markt in der zweiten Jahreshälfte eine neue Altseason einleiten wird, spürbar intensiviert.

















Ein Blick zurück auf die Krypto-Bullenmärkte von 2017 und 2021 zeigt, dass Marktpreise und Kapitalflüsse grob einem Drei-Phasen-Muster folgten. Zuerst absorbiert Bitcoin Liquidität. Dann übernimmt Ethereum. Schließlich wird eine Altcoin-Euphorie ausgelöst.





Bitcoin-Dominanz-Phase: Bitcoin zieht als Marktführer zunächst große Mengen an Liquidität an und treibt seinen Kurs stark nach oben. -Dominanz-Phase: Bitcoin zieht als Marktführer zunächst große Mengen an Liquidität an und treibt seinen Kurs stark nach oben.









Ethereum - und Large-Cap-Altcoin-Phase: Wenn die Bitcoin-Rally an Fahrt verliert, beginnen Marktgelder nach neuen Chancen zu suchen. Ethereum wird dank seiner Rolle bei Smart Contracts und im DeFi-Ökosystem zum Hauptnutznießer. Gleichzeitig erzielen auch einige Large-Cap-Altcoins starke Ergebnisse.





Mid- und Small-Cap-Altcoin-Euphorie-Phase: Die Marktstimmung erreicht ihren Höhepunkt, und Kapital – mit voll entfalteter Risikobereitschaft – fließt in kleinere Assets. Das bringt Renditen im Bereich von mehreren Dutzend bis hin zu Hunderten von Malen und formt die sogenannte „Altseason“.





Dieses Drei-Phasen-Muster war ein gemeinsames Merkmal der letzten beiden großen Bullenmärkte und dient Investoren als wichtige Referenz zur Einschätzung der Marktzyklus-Position.













Das Marktumfeld im Jahr 2025 weist jedoch mehrere bemerkenswerte Unterschiede im Vergleich zu den beiden vorherigen Zyklen auf.





Erstens ist institutionelles Kapital zur treibenden Kraft dieses Zyklus geworden. Die Einführung von Bitcoin-Spot-ETFs und Ethereum-Spot-ETF s hat zu einer tiefen Beteiligung großer Vermögensverwalter wie BlackRock und Fidelity geführt. Bitcoin und Ethereum werden zunehmend in makroökonomische Allokationsstrategien institutioneller Anleger integriert. Diese Verschiebung verringert ihre Empfindlichkeit gegenüber isolierten Kursschwankungen, erhöht jedoch ihre Korrelation mit traditionellen Risikoanlagen.





Zweitens unterscheidet sich das makroökonomische Liquiditätsumfeld deutlich. Frühere Bullenmärkte fanden oft vor dem Hintergrund einer weltweit lockeren Liquidität statt, während im Jahr 2025 die US-Notenbank weiterhin hohe Zinsen aufrechterhält und keine nennenswerte Liquiditätsfreisetzung erfolgt ist. Dies begrenzt die Aufwärtsdynamik des Marktes im Vergleich zu früheren Zyklen.





Schließlich tritt das Problem der unzureichenden Markttiefe deutlich hervor. Obwohl ETH in letzter Zeit weiter gestiegen ist und die meisten Altcoins übertroffen hat, hat sein Marktanteil noch nicht die historischen Höchststände erreicht, und der gesamte Altcoin-Markt zeigt schwache Diffusionseffekte. Dies deutet darauf hin, dass eine breite Kapitalrotation bisher nicht stattgefunden hat und die Marktbegeisterung weitgehend auf führende Assets konzentriert bleibt.













Die Bitcoin-Dominance (BTC.D) ist die zentrale Kennzahl, um das Eintreten einer Altcoin-Season zu beurteilen. Ein Rückgang der BTC.D zeigt an, dass Kapital aus Bitcoin in andere Kryptowährungen – insbesondere Altcoins – abfließt.





TradingView -Daten zeigen, dass BTC.D nach einer Aufwärtsphase zuletzt wieder zurückgegangen ist und im August bei 59 % lag. Historisch gesehen trat der Markt typischerweise dann in eine aktive Altcoin-Phase ein, wenn BTC.D unter 55 % fiel. Sowohl die Altcoin-Season 2017 als auch die von 2021 wurden ungefähr auf diesem Niveau ausgelöst. Daher bleibt die weitere Entwicklung der BTC.D ein zentrales Signal dafür, ob eine ausgewachsene Altcoin-Season bevorsteht.













Eine weitere wichtige Kennzahl ist der „Altcoin-Season-Index“, der die Aktivität des Altcoin-Marktes misst, indem er den Anteil der Top-100-Altcoins erfasst, die Bitcoin in den letzten 90 Tagen übertroffen haben.





Laut CMC-Daten verharrte der Index in den vergangenen drei Monaten überwiegend auf niedrigem Niveau und begann erst im letzten Monat allmählich zu steigen. Derzeit bewegt er sich um 44 – deutlich unter dem Wert von 75, der eine echte Altcoin-Season signalisieren würde. Zum Vergleich: Im Jahr 2021 überschritt der Altcoin-Season-Index wiederholt die Marke von 90 und blieb über drei Monate hinweg hoch, was einen starken Kapitalrotationseffekt anzeigte.









Mit anderen Worten: Die aktuelle Schwäche des Altcoin-Season-Index verdeutlicht, dass sich Marktgelder weiterhin stark auf Large-Cap-Assets konzentrieren. Andererseits ist die gesamte Marktkapitalisierung von Altcoins seit Anfang Juli um 50% gestiegen – ein frühes Zeichen dafür, dass Kapital in den Altcoin-Markt fließt.













Einer der größten Unterschiede dieses Zyklus im Vergleich zu früheren liegt in der tiefgehenden Einbindung institutioneller Akteure. Institutionen wie BlackRock und Fidelity halten über Bitcoin-ETFs erhebliche Mengen an Bitcoin, und ihre Investitionsentscheidungen haben tiefgreifenden Einfluss auf die Marktstimmung. Gleichzeitig gewinnt Ethereum allmählich institutionelle Akzeptanz. Daten zeigen, dass 19 Unternehmen – angeführt von Bitmine Immersion Technologies und Sharplink Gaming – zusammen über 2.42 Millionen ETH halten, was mehr als 2% des gesamten ETH-Angebots entspricht. Dies verdeutlicht das langfristige Vertrauen institutioneller Investoren in ETH.









Der Eintritt institutionellen Kapitals bringt einerseits eine stabile Finanzierungsquelle in den Markt. Andererseits konzentriert sich Kapital dadurch verstärkt auf Top-Assets, was das Performancepotenzial von Mid- und Small-Cap-Altcoins einschränkt.









Makroökonomische Rahmenbedingungen bleiben ein entscheidender Faktor für den Kryptomarkt. Der Markt rechnet allgemein damit, dass die US-Notenbank im September und Oktober einen Zinssenkungszyklus einleitet. Dieser Politikwechsel könnte mehr Kleinanlegerkapital in den Kryptomarkt freisetzen.





Derzeit haben US-Geldmarktfonds ein Rekordhoch von 7.2 Billionen US-Dollar erreicht. Seit Juni sind ihre Barmittelbestände jedoch um mehr als $200 Milliarden gestiegen, was die vorsichtige Haltung der Anleger in einem Hochzinsumfeld widerspiegelt.





Sobald die Zinssenkungen beginnen, wird die Attraktivität von Geldmarktfonds nachlassen, und ein Teil dieses Kapitals könnte in risikoreichere Anlagen wie Kryptowährungen fließen. Sollte sich diese Erwartung erfüllen, könnte dies zu einem wichtigen externen Katalysator für eine Altcoin-Season werden.









Insgesamt lässt sich die Entwicklung des Altcoin-Marktes in der zweiten Jahreshälfte grob in drei Phasen unterteilen.





Kurzfristig wird sich die Kapitalrotation hauptsächlich in strukturellen Chancen zeigen. Ethereum hat bereits die Marke von $4,700 überschritten, was darauf hinweist, dass Institutionen weiterhin größere Assets bevorzugen. Gleichzeitig haben in narrativgetriebenen Sektoren – wie KI, RWA und Blockchain-Gaming – Token bereits begonnen, Überrenditen zu erzielen.









Mittelfristig, wenn BTC.D weiter unter 55% fällt, sich das makroökonomische Umfeld lockert und die regulatorische Genehmigung für Produkte wie Ethereum-Staking-ETFs erfolgt, könnte eine ausgewachsene Altcoin-Season offiziell beginnen. In dieser Phase würde sich die Markttiefe ausweiten, da Kapital breiter in Altcoins verschiedener Größenklassen fließt.





Langfristig könnte dieser Zyklus eine andere Struktur als frühere aufweisen. Die Stabilität und Konzentration, die durch institutionelle Dominanz entsteht, könnte Rallyes bei großen Coins über längere Zeiträume hinweg stützen. Doch wenn sich die Marktstimmung dreht, könnten Rückgänge ebenfalls beschleunigt werden. Gleichzeitig könnten neue Narrative – wie dezentrale KI und Cross-Chain-Kommunikation – mehrere lokalisierte Mini-Altcoin-Seasons hervorbringen, wobei ein vollständiger Durchbruch jedoch weiterhin von makroökonomischen Liquiditätsbedingungen abhängen wird.









Der Ausblick für den Altcoin-Markt in der zweiten Jahreshälfte 2025 ist sowohl von Chancen als auch von Risiken geprägt.





Basierend auf den aktuellen Daten hat eine vollständige Altcoin-Season noch nicht wirklich begonnen, doch Anzeichen für eine Kapitalrotation tauchen allmählich auf. Die starke Performance von ETH sowie deutliche Gewinne in bestimmten narrativgetriebenen Sektoren haben dem Markt neue Vitalität verliehen. Ob es tatsächlich zu einer Altcoin-Season kommt, hängt von drei Schlüsselfaktoren ab: ob BTC.D wirksam unter 55% fällt, ob das Tempo der Zinssenkungen der Fed den Erwartungen entspricht und ob sich das regulatorische Umfeld klarer gestaltet.





In diesem Kontext sollten Investoren vorsichtig optimistisch bleiben. Es empfiehlt sich, Indikatorveränderungen genau zu beobachten, Altcoins mit langfristigem Wert und praktischen Anwendungsfällen auszuwählen und kurzfristigen Hypes nicht blind zu folgen. Gleichzeitig ist es essenziell, Positionen und Ausstiegspunkte klug zu planen, um sicher zu bleiben, wenn die Marktströmung nachlässt.









Die Geschichte des Kryptomarkts wiederholt sich vielleicht nicht exakt, doch seine Rhythmen bestehen fort. Nur wer diese Zyklen versteht, kann die periodischen Chancen zum Vermögensaufbau wirklich nutzen.





