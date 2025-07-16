Ein Blick auf die Kryptowährungsprojekte der Trump-Familie

Nach der US-Präsidentschaftswahl hat der Vorstoß der Trump-Familie in die Welt der Kryptowährungen breite Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Dabei verbinden sie den Reiz digitaler Vermögenswerte mit ihrer charakteristischen Vorliebe für Schlagzeilen. Von innovativen DeFi-Projekten bis hin zur Schaffung persönlicher Tokens haben ihre Unternehmungen sowohl Neugier als auch Debatten innerhalb der Krypto-Community entfacht.









Die Einführung des TRUMP-Memecoins ist ein Paradebeispiel dafür, wie politischer Prominentenstatus für den Eintritt in den Kryptowährungsmarkt genutzt werden kann. Am 18. Januar 2025 kündigte Trump auf seinem offiziellen Social-Media-Konto die Einführung des TRUMP-Memecoins an. Der Token wird als politisch neutral vermarktet, wobei 80 % des Besitzes zwischen CIC Digital LLC und Fight Fight Fight LLC, beides Tochtergesellschaften der Trump Organization, aufgeteilt sind. Der Freischaltungszeitraum erstreckt sich über drei Jahre.









Innerhalb von nur 24 Stunden nach dem Launch wurde *URLS-TRUMP_USDT* auf mehreren Handelsplattformen, darunter MEXC, aufgelistet und stellte einen Rekord für die kürzeste Zeit auf, die ein Token benötigte, um auf den Spotmärkten verfügbar zu sein. In nur 48 Stunden nach Handelsbeginn erreichte der Token eine Marktkapitalisierung von $82 Milliarden US-Dollar, wobei sein Wert mit einem Höchststand von $78 US-Dollar seinen Höhepunkt fand.









Der Erfolg des Tokens hatte weitreichende Auswirkungen auf das Solana-Ökosystem, wodurch der Preis von *URLS-SOL_USDT* während dieses Marktzyklus neue Höchststände erreichte und das allgemeine Wachstumsmomentum des Netzwerks weiter gestärkt wurde.









Der Erfolg des TRUMP-Memecoins beruht auf einer gezielten Strategie, Trumps prominenten Status zu nutzen. Durch diese Initiative konnte die Trump Organization erfolgreich erhebliches Investoreninteresse auf sich ziehen und in kurzer Zeit beträchtlichen finanziellen Wert generieren. Gleichzeitig hat dieser Erfolg jedoch auch breitere Diskussionen über Compliance- und Regulierungsfragen ausgelöst. Aufgrund von Trumps Rolle als ehemaliger US-Präsident könnten seine Aktivitäten einer verstärkten rechtlichen Prüfung und Aufsicht unterliegen. Dies wirft grundlegende Fragen über die Schnittstelle von Politik und Kryptowährungen auf.









Melania Trumps Einstieg in den Kryptomarkt mit dem MELANIA-Token zeigt eine opportunistische Nutzung günstiger Umstände, weist jedoch potenziell bedenkliche strukturelle Unterschiede zum TRUMP-Token auf. Am 20. Januar 2025, im Anschluss an den Erfolg des TRUMP-Memecoins ihres Ehemanns, kündigte First Lady Melania Trump über Social Media die Einführung von *URLS-MELANIA_USDT* an und bezeichnete ihn den offiziellen „Melania-Memecoin“, begleitet von einem Link für interessierte Käufer.





Wie *URLS-TRUMP_USDT* basiert der MELANIA-Token auf der Solana-Blockchain und nutzt sowohl das Branding der First Lady als auch das Momentum des TRUMP-Erfolgs. Die Marktkapitalisierung des Tokens stieg schnell auf $13 Milliarden US-Dollar, während der Preis durch Spekulationen innerhalb der Community und gesteigertes Marktinteresse auf über $10 US-Dollar kletterte.









Der schnelle Start von MELANIA wirft Fragen zu den Grundlagen und den weiterreichenden Auswirkungen der Krypto-Aktivitäten der Trump-Familie auf. Während TRUMP seit Dezember 2024 in Entwicklung war, wurde die Website von MELANIA erst einen Tag vor dem Launch registriert, mit unvollständigem Frontend-Code, was auf einen hastigen Rollout hinweist, um von der Marktdynamik zu profitieren.





Zusätzlich sorgt der umstrittene Unlock-Mechanismus für potenzielle Risiken in der Tokenomics von MELANIA. Im Gegensatz zu TRUMP, dessen Teamzuweisungen einer dreijährigen Sperrfrist unterliegen, verfolgt MELANIA einen deutlich beschleunigten Ansatz: eine anfängliche Sperrfrist von 30 Tagen, gefolgt von einer 10% Freigabe und einer linearen Verteilung über 13 Monate. Diese beschleunigte Freigabe, kombiniert mit dem übereilten Start, wirft weitere Fragen zur langfristigen Nachhaltigkeit des Tokens auf.









Der öffentliche Verkauf von World Liberty Financial (WLFI), dem von Trump unterstützten DeFi-Projekt, hatte einen holprigen Start, lieferte jedoch letztendlich überzeugende Ergebnisse. Offiziell am 15. Oktober 2024 gestartet, kämpfte das Projekt zunächst darum, an Fahrt zu gewinnen: Zwischen 9 Uhr am 16. Oktober und 9 Uhr am 17. Oktober beliefen sich die Verkäufe lediglich auf $1,500 US-Dollar. Dieser langsame Start ließ Zweifel an der Lebensfähigkeit und den langfristigen Aussichten von WLFI aufkommen.





Trotz anfänglicher Skepsis verbesserte sich die Performance von WLFI erheblich. Bis zum 20. Januar 2025 wurde der öffentliche Verkauf von 20 Milliarden WLFI-Token erfolgreich zu einem Preis von $0.015 US-Dollar pro Token abgeschlossen, wodurch insgesamt $300 Millionen US-Dollar eingenommen wurden.





In Reaktion auf die starke Marktnachfrage und das wachsende Interesse der Investoren unternahm das WLFI-Team einen strategischen Schritt: Kurz nach Abschluss des Verkaufs wurde ein zusätzlicher Anteil von 5% des Token-Angebots freigegeben. Dieser Schritt zeigte sowohl Anpassungsfähigkeit als auch Vertrauen in das zukünftige Potenzial des Projekts.









Trump hat sich strategisch als disruptive Kraft im Kryptowährungssektor positioniert und nutzt seinen politischen Einfluss und finanziellen Status, um Initiativen wie NFTs, Memecoins und das DeFi-Projekt WLFI ins Leben zu rufen. Diese Unternehmungen haben nicht nur weltweite Aufmerksamkeit erregt, sondern auch die Marktdynamik neu gestaltet und Diskussionen über die Schnittstelle von Politik und Blockchain-Technologie angestoßen. Gleichzeitig werfen seine Aktivitäten jedoch entscheidende Fragen zu Transparenz, Compliance und den langfristigen Risiken einer prominenten Beteiligung in einem ohnehin volatilen Markt auf.





Während sich die Kryptoindustrie weiterentwickelt, dienen Trumps Unternehmungen als eindringliche Erinnerung an die Chancen und Herausforderungen, die mit der Integration traditioneller Machtstrukturen in dezentrale Ökosysteme einhergehen. Für Investoren und Marktteilnehmer, die sich in diesem dynamischen Umfeld bewegen, ist die Bedeutung einer sicheren, innovativen und anpassungsfähigen Handelsplattform nicht zu unterschätzen. Plattformen wie MEXC werden eine Schlüsselrolle dabei spielen, Benutzern den Weg in die nächste Ära der Kryptowährungsinnovation zu ebnen—eine Ära, die reich an Möglichkeiten ist, jedoch nur für diejenigen, die bereit sind, ihre Komplexität zu meistern.





Haftungsausschluss:Die in diesem Material bereitgestellten Informationen stellen keine Beratung zu Investitionen, Steuern, rechtlichen, finanziellen, buchhalterischen oder anderen damit zusammenhängenden Dienstleistungen dar und sind auch keine Empfehlung, Vermögenswerte zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten. MEXC Learn bietet diese Informationen ausschließlich zu Referenzzwecken an und gibt keine Anlageberatung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen, und handeln Sie bei Investitionen mit Vorsicht. MEXC übernimmt keine Verantwortung für die Investitionsentscheidungen der Benutzer.