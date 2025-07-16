Ein Game-Changer im Meme-Coin-Markt

Im August 2024, nach einem erheblichen Rücksetzer auf den Bitcoin- und Ethereum-Märkten, trat der gesamte Markt in eine relativ ruhige Konsolidierungsphase ein. Gerade als der Markt frische Aufregung Im August 2024, nach einem erheblichen Rücksetzer auf den Bitcoin- und Ethereum-Märkten, trat der gesamte Markt in eine relativ ruhige Konsolidierungsphase ein. Gerade als der Markt frische Aufregung
Im August 2024, nach einem erheblichen Rücksetzer auf den Bitcoin- und Ethereum-Märkten, trat der gesamte Markt in eine relativ ruhige Konsolidierungsphase ein.

Gerade als der Markt frische Aufregung brauchte, trat TRON wie ein dunkles Pferd auf den Plan und machte einen kraftvollen Einstieg in den Meme-Coin-Bereich, wodurch die Marktenthusiasmus wieder entfacht wurde. Meme-Coins standen wieder im Mittelpunkt, insbesondere der auf TRON basierende SUNDOG, dessen Preis innerhalb weniger Tage um das Tausendfache anstieg und breite Aufmerksamkeit erregte.

Um den Benutzern zu helfen, Investitionsmöglichkeiten zu nutzen, hat MEXC SUNDOG gelistet und bietet die niedrigsten Handelsgebühren der Branche!


TRON: Einführung von SunPump, einem neuen Spieler im Meme-Markt


  • Was ist SunPump?
Am 13. August startete SUN.io, eine bekannte DeFi-Plattform auf der TRON-Blockchain, die Beta-Version von SunPump. Es ist die erste Plattform von TRON für den fairen Start von Meme-Coins und bietet einen dezentralen, transparenten und fairen Mechanismus für die Ausgabe von Meme-Coins. Die Innovation liegt in seinem fairen Startmechanismus, der Smart Contracts und On-Chain-Verifizierung nutzt, um sicherzustellen, dass alle Benutzer gleichermaßen an Investitionen in der frühen Phase teilnehmen können.


  • Hauptmerkmale von SunPump
Einfache Token-Erstellung: Benutzer können schnell ihre eigenen Meme-Coins erstellen, indem sie einen Token-Namen, ein Symbol, ein Bild hochladen und eine kleine Gebühr bezahlen.
Bonding Curve Mechanismus: Die Plattform verwendet ein Bonding-Curve-Preismodell, um die Preise dynamisch basierend auf dem Token-Angebot anzupassen und so faire und transparente Preise zu gewährleisten.
Sofortiger Marktzugang: Neu erstellte Token werden sofort auf der SunPump-Plattform gelistet, sodass Benutzer sie nahtlos kaufen und verkaufen können.
Liquiditätsinjektion und Token-Verbrennung: Wenn der Marktwert eines Tokens bestimmte Bedingungen erreicht, injiziert SunPump Liquidität in SunSwap und verbrennt Tokens, um die Marktkreislaufmenge zu regulieren.
Handelstransparenz: Alle Transaktionen auf SunPump sind öffentlich, und Benutzer können Transaktionshistorien und Aktivitäten einsehen.

Am 16. August erlebte SunPump einen historischen Moment mit dem Start von SUNDOG, dessen Marktkapitalisierung schnell auf über $40 Millionen anstieg. Bis zum 19. August hatte die Marktkapitalisierung von SUNDOG die $100 Millionen überschritten. Inzwischen wuchs der Meme-Coin-Wahn auf der SunPump-Plattform weiter, und es entstanden über 7,000 verschiedene Meme-Coin-Projekte, die ein Gesamteinkommen von 2.5 Millionen TRX generierten.

Direkte Konkurrenz: SunPump vs. Pump.fun


SunPump hat gezielt Pump.fun angegriffen, eine Plattform im Solana-Ökosystem.

Seit seiner Einführung im Februar 2024 hat Pump.fun den Markt in atemberaubendem Tempo erobert. Bis Mitte März war die Nutzerbasis und Aktivität explosionsartig angestiegen, und innerhalb von nur sechs Monaten gelang es der Plattform, Ethereum mehrmals in Bezug auf den täglichen Umsatz zu übertreffen.

Während Pump.fun kurz davor schien, durchzustarten, sammelte SunPump still und heimlich an Fahrt. Persönlich von Justin Sun ins Leben gerufen, hat SunPump seit seiner Einführung ein unaufhaltsames Wachstum gezeigt und verbreitet seinen Einfluss schnell im Krypto-Raum.

Am Tag seiner Einführung förderte Justin Sun aktiv das Meme-Coin-Fieber, das durch SunPump entfacht wurde, und organisierte Gaszuschuss-Events. Er nutzte die Veröffentlichung des Videospiels „Black Myth: Wukong“ und verband SunPump erfolgreich mit dem Hype, indem er Spiele und Wukong-Themen-Profilbilder anbot, was die Popularität verschiedener Wukong-Konzept-Tokens steigerte. Besonders bemerkenswert war SUNDOG, ein Meme-Coin, der auf SunPump ausgegeben wurde. Bei seiner Veröffentlichung löste er einen Markt-Boom aus, wobei der Preis tausendfach anstieg und das Projekt ins Zentrum der Aufmerksamkeit der Branche rückte.

Der Wettbewerb zwischen SunPump und Pump.fun ist nun ein großes Thema im Solana-Ökosystem und auf dem breiteren Kryptowährungsmarkt. Die Rivalität der beiden Plattformen testet nicht nur ihre technischen Fähigkeiten und operationellen Stärken, sondern wird auch tiefgreifenden Einfluss auf die zukünftige Landschaft und Entwicklungstrends des Meme-Coin-Marktes haben.

Was sind die Top-Memecoins auf SunPump?


Nach SUNDOG sind auch andere gut performende Memecoins auf SunPump aufgetaucht, wie Fofar, SUNCAT und SUNWUKONG. Diese Tokens haben sich schnell eine starke Präsenz in der Branche aufgebaut. MEXC hat SUNCAT, SUNWUKONG und andere Tokens gelistet und bietet, um die Kosten für die Benutzer zu senken, die niedrigsten Handelsgebühren und Auszahlungsgebühren der Branche an.

Fofar


Fofar ist nicht nur eine Figur; er symbolisiert Innovation und feiert Kreativität, Blockchain-Technologie und unzerbrechliche Bande der Freundschaft.

SUNCAT



SUNCAT ist ein weiteres beliebtes Meme-Projekt auf SunPump mit einer Marktkapitalisierung von über 10 Millionen USDT. Es hat aufgrund seines einzigartigen Community-Governance-Mechanismus und seiner innovativen Funktionen breite Anerkennung gefunden.

SUNWUKONG


SUNWUKONG ist ein weiteres herausragendes Projekt auf SunPump. Sein einzigartiger kultureller Hintergrund und die reichen Anwendungsszenarien haben die Aufmerksamkeit und Teilnahme vieler Benutzer auf sich gezogen.

Warum ist SunPump so schnell ein heißes Thema geworden?


Ein wesentlicher Faktor für den Erfolg von SunPump ist die starke Ökosystem-Unterstützung von TRON, da es ein Subprodukt von SUN.io ist.

TRON, das in der Protokoll-Einnahmenrangliste hoch eingestuft ist, hat beeindruckende Leistungen erbracht. Laut Messari-Daten hat die On-Chain-Aktivität von TRON (Transaktionen, aktive Adressen, neue Adressen usw.) im zweiten Quartal weiterhin zugenommen, wobei das durchschnittliche tägliche Transaktionsvolumen im Vergleich zum Vorquartal um 29% gestiegen ist, von 4.8 Millionen auf 6.3 Millionen. Der Juni verzeichnete das höchste Transaktionsvolumen des Jahres 2024, mit mehr als 202.6 Millionen Transaktionen. Zudem wuchsen die durchschnittlich täglichen aktiven Adressen um 31%, von 1.5 Millionen auf 2 Millionen.


Die robuste Entwicklung von TRON hat die perfekte Grundlage für das explosive Wachstum von SunPump geschaffen. TRON hat sein Ökosystem mit Initiativen wie einer Gasgebührensenkung von bis zu 99% zum Zeitpunkt der Einführung von SunPump unterstützt. Jetzt haben SunPump-Transaktionen im TRON-Netzwerk eine Transaktionsgebühr von nur 0.76 TRX pro Transaktion, mit einem durchschnittlichen Kostenaufwand von 0.118 USD pro Transaktion.

Der Gründer von TRON, Justin Sun, hat ebenfalls enorme Energie in den Aufstieg von SunPump investiert. Als mächtiger „Traffic-Engine“ hat Sun SunPump und TRON in den sozialen Medien, X Spaces und über Community-Kanäle aktiv beworben und sich sogar persönlich an meme-bezogenen Diskussionen beteiligt. Gleichzeitig hört er auf das Feedback der Benutzer und drängt das SunPump-Team, die Plattform weiter zu verbessern. Unter Suns Führung ist es wahrscheinlicher, dass SunPump Meme-Projekte hervorbringt, die nicht nur viral gehen, sondern auch marktfähig sind und erhebliche Aufmerksamkeit in der Branche auf sich ziehen.

Dennoch geht der Aufstieg von Memecoins oft mit Kontroversen einher. Ihre extreme Preisvolatilität und scheinbare mangelnde innere Wertigkeit führen dazu, dass einige sie als kurzlebige Trends oder Marktblasen betrachten, wobei Kritiker argumentieren, dass sie die normale Marktordnung stören. Trotzdem zieht diese unbestreitbare Kraft weiterhin die Aufmerksamkeit zahlreicher Investoren an.

Während die Meme-Kultur weiterhin floriert, wird MEXC seine scharfsinnige Marktanalyse unter Beweis stellen und schnell beliebte Token listen, um den Benutzern zu ermöglichen, die neuesten und heißesten Investitionsmöglichkeiten zu ergreifen. Gleichzeitig verpflichtet sich die Plattform, wettbewerbsfähige Gebühren für den Spot-Handel anzubieten, um den Nutzern zu helfen, Kosten zu sparen und ihre Handelserfahrung zu verbessern.

Haftungsausschluss: Diese Informationen stellen keine Beratung zu Investitionen, Besteuerung, rechtlichen, finanziellen, buchhalterischen, beratenden oder anderen verwandten Dienstleistungen dar und stellen keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Vermögenswerten dar. MEXC Learn stellt Informationen nur zu Referenzzwecken zur Verfügung und stellt keine Investitionsberatung dar. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen und beim Investieren Vorsicht walten lassen. Die Plattform ist nicht für die Investitionsentscheidungen der Benutzer verantwortlich.


