Eine ausführliche Anleitung zu Airdrop+ Events bei MEXC









Das Airdrop+ Event von MEXC bietet Benutzern die Chance, kostenlose Token und Futures-Boni zu verdienen, indem sie an Events zu neu aufgelisteten Projekten teilnehmen. Egal, ob erfahrener Händler oder Krypto-Neuling – dieses Event eröffnet vielfältige Verdienstmöglichkeiten und steigert gleichzeitig das Engagement auf der Plattform.









Das Airdrop+ Event umfasst Aktivitäten wie Einzahlungen, Spot-Handel, Futures-Handel und Vermittlungen. Durch das Abschließen dieser Aufgaben können Benutzer Belohnungen entsprechend ihrer Teilnahmestufe verdienen, sodass sowohl erfahrene Händler als auch Anfänger davon profitieren können.













Neue Benutzer können ihre Reise starten, indem sie bestimmte Token auf ihr MEXC-Konto einzahlen. Je höher die Einzahlung, desto größer die Belohnung – ideal für alle, die ihr Guthaben ohne aktiven Handel steigern möchten.





Während des Events können Benutzer zusätzliche Belohnungen verdienen, indem sie mit spezifizierten Futures-Kontrakten handeln. Das Event setzt das Erreichen eines Mindesthandelsvolumens voraus und die Top-Händler erhalten anhand ihres Handelsvolumens zusätzliche Belohnungen. Dies bietet aktiven Händlern eine großartige Chance, ihre Gewinne zu steigern.









Benutzer können Freunde einladen, am Airdrop+-Event teilzunehmen. Für jede erfolgreiche Vermittlung, bei der sich der neue Benutzer registriert und einen Qualifizierungshandel abschließt, erhält der Vermittler eine Belohnung. Dies ist eine großartige Chance für Benutzer mit einem großen Netzwerk, großzügige Belohnungen zu verdienen.









Einige Airdrop+ Events fördern auch die Interaktion auf sozialen Medien, bei der Benutzer das Event oder tokenbezogene Informationen auf Plattformen wie X (ehemals Twitter) teilen. Hochwertige oder kreative Inhalte können zusätzliche Belohnungen einbringen.









Die Teilnahme am Airdrop+-Event von MEXC bietet folgende Vorteile:

Vielfältige Verdienstmöglichkeiten: Von Einzahlungen und Handel bis hin zu sozialen Medien und Vermittlungen – das Airdrop+-Event bietet zahlreiche Chancen für alle Benutzer, Belohnungen zu verdienen.

Einfache Teilnahme: Das Event ist leicht zugänglich, sodass Benutzer aller Erfahrungsstufen problemlos teilnehmen können.

Früher Zugang zu neuen Projekten: Sei einer der Ersten, die neue Projekte erleben und möglicherweise davon profitieren, während sie sich entwickeln.

Community-Aufbau: Tausche dich mit anderen Benutzern aus und trage zur Stärkung der MEXC-Community bei.





Anmelden oder Registrieren : Melden Sie sich an oder registrieren Sie ein Konto auf MEXC.

Am Event teilnehmen : Nehmen Sie an einer der verfügbaren Aktivitäten teil, wie Einzahlungen, Handel oder Vermittlungen.

Voraussetzungen erfüllen: Schließen Sie die erforderlichen Bedingungen für jedes Event ab, um sich für Belohnungen zu qualifizieren.





Das Airdrop+ Event von MEXC ist eine großartige Möglichkeit, Belohnungen zu verdienen und gleichzeitig spannende neue Projekte auf der Plattform zu entdecken. Egal ob erfahrener Händler oder neuer Benutzer – das Event bietet vielfältige Teilnahmechancen, um Belohnungen zu verdienen und die MEXC-Community zu stärken.



