5 Hauptmerkmale von Nillion Network und seines Datenschutzmechanismus





Mit der zunehmenden Häufigkeit von Datenschutzverletzungen entwickelt sich Nillion Network zu einem vielversprechenden Akteur im Bereich des Privacy Computing. Durch seine innovative Blind-Computation-Technologie revolutioniert Nillion Network den Datenschutz. Dieses bahnbrechende sichere Rechennetzwerk soll dezentralisiertes Vertrauen für hochwertige und sensible Daten bieten, ähnlich wie die Blockchain Transaktionen dezentralisiert.





Die Kerninnovation von Nillion Network liegt in der Möglichkeit, verschlüsselte Daten zu verarbeiten und zu berechnen, ohne sie entschlüsseln zu müssen. Dadurch werden die Sicherheitsrisiken herkömmlicher Datenverarbeitung eliminiert.









1) Zweischichtige Netzwerkarchitektur

Nillion Network besteht aus zwei Schichten: Petnet und nilChain.

Petnet ist für die Speicherung und Verarbeitung verschlüsselter Daten verantwortlich.

nilChain ermöglicht Zahlungsfunktionen und befähigt Netzwerkteilnehmer, wodurch eine klare Trennung der Funktionen und Spezialisierung sichergestellt wird.





2) Blind-Modul-Technologie

Das System integriert drei Kerntechnologiemodule:

nilDB : Eine sichere Datenbanklösung, die Verschlüsselung und dezentrale Speicherung unterstützt.

nilAI : Führt KI-Modelle sicher innerhalb eines Trusted Execution Environment (TEE) aus.

nilVM: Ermöglicht dezentrale Datensignaturen unter Verwendung von Multi-Party Computation (MPC).





3) Mehrschichtige Datenschutz-Technologien

Nillion Network integriert Secure Multi-Party Computation (MPC), Homomorphic Encryption (HE) und Trusted Execution Environments (TEE), sodass Entwickler die beste Sicherheitslösung anhand ihrer Anforderungen auswählen können.





4) Dezentralisiertes Vertrauensmodell

Das Vertrauen wird auf eine Vielzahl von Netzwerkknoten verteilt, sodass kein einzelner Knoten auf vollständige Daten zugreifen kann. Dadurch wird das Risiko von Datenschutzverletzungen erheblich reduziert.





5) Entwicklerfreundliche Tools

Nillion Network stellt eine umfassende SDK- und API-Suite bereit, um die Integration fortschrittlicher Datenschutztechnologien für Entwickler zu erleichtern.









Das Nillion Network-Ökosystem bietet revolutionäre Produkte für verschiedene Branchen mit hohen Datenschutzanforderungen:





Speichert verschlüsselte geteilte Daten innerhalb von nilDB-Knotengruppen und bietet höhere Sicherheit als herkömmliche Datenbanken.

Ideal für Unternehmen, die sensible Kundendaten verwalten, sowie für Gesundheitseinrichtungen, die Patientendaten schützen.





Eine datenschutzfreundliche KI-Modell-API, kompatibel mit OpenAI, die sicher innerhalb einer TEE ausgeführt wird.

Geeignet für medizinische Diagnosen, Finanzberatungen und andere KI-Anwendungen mit sensiblen Daten.





Nutzt Threshold-ECDSA-Technologie für sichere digitale Signaturen, sodass private Schlüssel während der Signierprozesse verteilt bleiben.

Entwickelt für DeFi-Integrationen, Multi-Party-Transaktionsgenehmigungen und andere sichere Signieranwendungen.

Kombiniert Retrieval-Augmented Generation (RAG) mit datenschutzfreundlichen Technologien, um verschlüsselte Daten für KI-Anwendungen nutzbar zu machen.

Ideal für private Wissensdatenbank-Recherchen und sichere Inhaltserstellung.









Im Bereich des privaten Computings steht Nillion Network in Konkurrenz zu Netzwerken wie Secret Network und Oasis Network, hebt sich jedoch durch mehrere Faktoren ab:





Im Gegensatz zu Wettbewerbern, die sich auf eine einzige Datenschutztechnologie konzentrieren, integriert Nillion Network flexibel mehrere Technologien, um ein breiteres Spektrum an Anwendungen zu bedienen.





Die Blind-Modul-Technologie von Nillion Network erleichtert die Nutzung fortschrittlicher Datenschutztools und reduziert die Komplexität für Entwickler und Unternehmen.





Durch die Trennung von Berechnung (Petnet) und Anreizen (nilChain) optimiert Nillion Network sowohl die Leistung als auch die Belohnungsmechanismen und vermeidet die Einschränkungen einschichtiger Architekturen.





Anstatt sich ausschließlich auf theoretischen Datenschutz zu konzentrieren, legt Nillion Network Wert auf praktische Anwendbarkeit und entwickelt Produkte, die konkrete Nutzerbedürfnisse adressieren.





Zukünftig plant Nillion Network, die Interoperabilität mit Partner-Blockchains auszubauen, die Modulkombination zu verbessern und das Netzwerk weiter zu dezentralisieren. Zudem wird das Nucleus Builder's Program das Wachstum des Anwendungs-Ökosystems beschleunigen.





Wenn Sie NIL-Token kaufen möchten, bietet MEXC einen einfachen und bequemen Prozess:





Besuchen Sie die MEXC-Website und melden Sie sich in Ihrem Konto an.

Falls Sie neu bei MEXC sind, sehen Sie sich diese Anleitung an.





Fügen Sie USDT oder andere Kryptowährungen zu Ihrem MEXC-Konto hinzu.





Geben Sie "NIL" in die Suchleiste ein und wählen Sie das Handelspaar NIL/USDT aus.





Wählen Sie Ihren bevorzugten Auftrags-Typ, geben Sie Menge und Preis ein und bestätigen Sie die Transaktion.









Als Vorreiter der Blind-Computation-Technologie etabliert Nillion Network ein neues Paradigma für die Verarbeitung sensibler Daten. Seine innovative Technologie hat das Potenzial, eine entscheidende Rolle in der Schaffung einer sichereren und privateren digitalen Zukunft zu spielen.

In einer Ära, in der Datenschutz wichtiger ist als je zuvor, zeichnet sich Nillion durch die Integration mehrerer Technologien, eine modulare Architektur und einen starken Fokus auf Benutzerfreundlichkeit aus – und positioniert sich so als Führer der nächsten Generation sicherer Computernutzung.



