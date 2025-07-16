„Trump-Effekt“ kehrt zurück, da strategische Reserven Marktvolatilität auslösen

In der Krypto-Welt wird der US-Präsident Donald Trump als eine äußerst einflussreiche Figur angesehen, bekannt für seinen markanten Stil und seine entschlossene Haltung. Seine Aussagen und Handlungen haben oft Wellen im Kryptomarkt geschlagen und weitreichende Diskussionen sowie öffentliche Aufmerksamkeit ausgelöst.





Seit seinem Amtsantritt, oft als „Krypto-Präsident“ bezeichnet, hat Trump eine Veränderung der US-Regierungspolitik gegenüber Kryptowährungen vorangetrieben – von Wahlkampfversprechen hin zu konkreten Aktionsplänen. Eine neue Regierung hat eine Kryptowährungs-Taskforce zusammengestellt, um ein frisches regulatorisches Rahmenwerk für Kryptowährungen zu entwerfen. Gleichzeitig hat die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC das Staff Accounting Bulletin Nr. 122 (SAB 122) veröffentlicht und damit die vorherige SAB-121-Richtlinie aufgehoben. Diese Maßnahme hat bestehende Hindernisse beseitigt, die Banken bislang an der Verwahrung von Kryptowährungen gehindert haben, vorbehaltlich weiterer regulatorischer Leitlinien.





Diese Entwicklungen werden als markttreibender Faktor gesehen, wobei der Bitcoin-Preis bis Ende Januar einen monatlichen Anstieg von 9.5 % verzeichnete. Marktteilnehmer spekulieren nun, ob diese Maßnahmen auf eine krypto-freundlichere Haltung der Trump-Regierung in der Zukunft hindeuten.









Allein der Titel „Erster Krypto-Gipfel im Weißen Haus“ reicht aus, um die Krypto-Branche in Aufruhr zu versetzen. Am 1. März (US-Zeit) bestätigte David Sacks, der US-Koordinator für KI und Krypto, in einem Beitrag, dass das Weiße Haus am 7. März (US-Zeit) erstmals einen Kryptowährungs-Gipfel ausrichten wird. Präsident Donald Trump wird anwesend sein und eine Rede halten.





Während weiter über die Agenda des Gipfels spekuliert wurde, machte David Sacks eine weitere Ankündigung und enthüllte, dass der Gipfel am 7. März Diskussionen über die Einrichtung einer nationalen strategischen Krypto-Reserve beinhalten wird. Diese Nachricht hat die Markterwartungen an das Event erheblich gesteigert.





Mit dem näher rückenden Gipfeltermin wurde auch die Liste der Teilnehmer allmählich bekannt. Dazu gehören Führungskräfte mehrerer großer Krypto- und krypto-bezogener Unternehmen wie Coinbase, Chainlink, Exodus und Strategy. Zum Zeitpunkt dieses Schreibens sind unter anderem folgende Teilnehmer bestätigt: Coinbase-CEO Brian Armstrong, Chainlink-Labs-Mitbegründer Sergey Nazarov, Exodus-CEO J.P. Richardson und Strategy-Vorsitzender Michael Saylor. Darüber hinaus deutete Robinhood-CEO Vlad Tenev auf X an, dass er ebenfalls nach Washington zum Gipfel reisen wird.





Von Seiten der Regierung wird Präsident Donald Trump das Event persönlich leiten, begleitet von seinem Krypto- und KI-Czar David Sacks sowie Bo Hines, dem Exekutivdirektor des Präsidialrats für digitale Vermögenswerte.









Am Vorabend des Gipfels schürte ein Social-Media-Post von Donald Trump weiter die Marktbegeisterung. Dann, am Abend des 2. März, kündigte Trump an: „Meine Exekutivanordnung zu digitalen Vermögenswerten hat die Präsidenten-Arbeitsgruppe angewiesen, mit einer Kryptowährungs-Strategischen Reserve voranzukommen, die XRP, SOL und ADA umfasst. Ich werde dafür sorgen, dass die USA die Krypto-Hauptstadt der Welt werden. Wir machen Amerika wieder großartig!“





Kurz darauf folgte eine weitere Erklärung: „Und selbstverständlich werden BTC und ETH, als andere wertvolle Kryptowährungen, im Zentrum der Reserven stehen. Ich liebe auch Bitcoin und Ethereum!“









Trumps Bemerkungen haben zweifellos die Vorfreude auf den bevorstehenden Kryptowährungs-Gipfel gesteigert. Nach seiner Aussage fügte David Sacks hinzu, dass „weitere wertvolle Kryptowährungen in die strategische Reserve aufgenommen werden könnten.“ Dies schürte weiter die Marktbegeisterung für die Initiative.





Bemerkenswert ist, dass der Schritt der Trump-Administration kein isolierter Versuch ist. Mindestens 24 US-Bundesstaaten haben bereits Gesetzesvorschläge in Bezug auf potenzielle Bitcoin-Reserven eingebracht, die die regulatorische Landschaft für die nächsten vier Jahre prägen könnten. Dies deutet darauf hin, dass der rechtliche Status und das regulatorische Framework für Kryptowährungen in den USA allmählich Form annehmen, was eine stärkere rechtliche Grundlage für die gesunde Entwicklung des Kryptomarktes bietet.









Nach Trumps Bemerkungen zur Kryptowährungs-strategischen Reserve und seiner Unterstützung für BTC und ETH erlebte der Kryptomarkt einen breiten Anstieg.





Laut CoinGecko erreichte die gesamte Kryptowährungs-Marktkapitalisierung 3.2 Billionen US-Dollar, was einen Anstieg von 5.2% innerhalb der letzten 24 Stunden markiert. MEXC-Daten zeigen, dass *URLS-BTC_USDT* kurzzeitig auf 94,999.99 US-Dollar stieg, was einen 24-Stunden-Gewinn von 7.42% widerspiegelt. Unterdessen verzeichneten *URLS-ETH_USDT* und *URLS-SOL_USDT* eine starke Erholung von früheren Rückgängen, während *URLS-XRP_USDT* und *URLS-ADA_USDT* innerhalb desselben Zeitraums um über 20% anstiegen.









Jedoch drehte sich die Marktstimmung innerhalb eines Tages schlagartig, und der Kryptomarkt erlebte über Nacht einen plötzlichen Rückgang. Der schnelle Wechsel von bullisch zu bärisch überraschte viele.





Laut MEXC-Daten fiel *URLS-BTC_USDT* kurzzeitig unter 83,000 USDT und löschte damit alle Gewinne nach Trumps Unterstützung aus. Es scheint, dass das, was den Markt nach oben treibt, ihn auch wieder nach unten bringen kann. Das Schicksal der Kryptowährungen scheint allein von den Worten des Präsidenten abzuhängen.









Trumps Unterstützung für Krypto und der bevorstehende Kryptowährungs-Gipfel im Weißen Haus haben zweifellos politischen Schwung und Marktkonfidenz in die Idee einer nationalen Kryptowährungs-Strategischen Reserve eingebracht. Dennoch bleibt der Markt vorsichtig optimistisch in Bezug auf Trumps Aussagen, insbesondere angesichts der Einführung des offiziellen Memecoins (*URLS-TRUMP_USDT*) vor seiner Amtseinführung und der langsamen Reaktion auf Krypto-Politiken seit seinem Amtsantritt. Viele in der Branche spekulieren, dass Trump eher *URLS-BTC_USDT* als bevorzugte Wahl für die Reserve vorantreiben wird. Allerdings wird die Umsetzung dieses Vorschlags, sei es durch Überzeugung der Federal Reserve oder durch Implementierung über das Finanzministerium, auf erhebliche Hindernisse und Zeitdruck stoßen.





Die Einführung einer Kryptowährungs-Strategischen Reserve hat eine breite Debatte ausgelöst. Einerseits könnte die Unterstützung durch die Regierung die Glaubwürdigkeit und Akzeptanz von Kryptowährungen stärken und mehr Investoren sowie Benutzer auf den Markt locken. Andererseits bleiben Preisvolatilität und regulatorische Herausforderungen zentrale Bedenken der politischen Entscheidungsträger. Die Entwicklung einer soliden Reserve-Strategie mit angemessenen Risikomanagementmaßnahmen wird eine große Herausforderung sein, um die gesunde Entwicklung des Kryptowährungsmarktes zu gewährleisten.





Trotz dieser Herausforderungen und Unsicherheiten bietet die Schaffung einer Kryptowährungs-Strategischen Reserve auch bedeutende Chancen. Die Unterstützung durch die Regierung würde nicht nur das öffentliche Vertrauen und die Akzeptanz stärken, sondern auch Innovationen vorantreiben und die Anwendung der Blockchain-Technologie erweitern, wodurch eine solide Grundlage für das langfristige Wachstum des Marktes geschaffen würde.





