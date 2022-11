Herzlich willkommen beim MEXC Global Online-Anforderungssystem für Strafverfolgungsbehörden, wir legen Benutzerinformationen ausschließlich in Übereinstimmung mit unserer AGB und den geltenden Gesetzen offen. Sie können über dieses System direkt Aufzeichnungen oder Informationen von MEXC Global anfordern oder Ihre Anfrage und die entsprechenden Dokumente an legal@mexc.com senden.

Ich bin eine autorisierter Strafverfolgungsbeamter oder Regierungsmitarbeiter, der eine Untersuchung ausführt, und hierbei handelt es sich um eine offizielle Anfrage.

Warnung: Anfragen an MEXC Global durch dieses System dürfen nur von staatlichen Stellen gestellt werden, die gemäß den geltenden Gesetzen befugt sind, Beweise in Verbindung mit offiziellen Gerichtsverfahren einzuholen. Unbefugte Anfragen werden strafrechtlich verfolgt. Mit Ihrer Anfrage bestätigen Sie, dass Sie ein Regierungsbeamter sind, der eine Anfrage in seiner offiziellen Funktion stellt. Weitere Informationen finden Sie in den Richtlinien zur Strafverfolgung