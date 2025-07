Regeln für die Risikokontrolle von Futures-Handel

Kapitel I Allgemeine Bestimmungen

Artikel 1 Um das Risikomanagement von Derivaten mit digitalen Vermögenswerten und den Futrues-Handel zu stärken, die legitimen Rechte und Interessen der Handelsparteien zu schützen und den normalen Ablauf des Handels mit Futures zu gewährleisten, formuliert diese Plattform diese Risikokontrollregeln (im Folgenden als "die Regeln" bezeichnet).

Artikel 2 Das Risikomanagement des Futures-Handels muss das Risikolimit-System, das Zwangsliquidation-System, das erzwungene Deleveraging-System und das Fair-Preis-System anwenden.

Artikel 3 Diese Plattform (im Folgenden "Plattform" oder "wir" genannt) und die Nutzer der Plattform (im Folgenden "Sie" genannt) müssen sich an diese Maßnahmen halten. Diese Regeln und die Änderungen, die die Plattform von Zeit zu Zeit an diesen Regeln vornimmt, bilden einen Teil des Nutzungsvertrags der Plattform. Durch die Nutzung oder den Erwerb von Futures-Handelsdienstleistungen und -produkten der Plattform bestätigen Sie, dass Sie alle in diesen Regeln und unseren Änderungen und Aktualisierungen dieser Regeln von Zeit zu Zeit festgelegten Bedingungen gelesen, verstanden und akzeptiert haben.

Kapitel II Bedingungen und Vereinbarungen zur Risikokontrolle

Artikel 4 Wenn Sie auf der Plattform mit digitalen Vermögenswerten und damit verbundenen Produkten handeln, bestehen erhebliche Risiken. Zusätzlich zu den Preisschwankungen digitaler Vermögenswerte bestehen beim Handel mit Derivaten zusätzliche Kontrahentenrisiken. In einigen Fällen kann die Plattform beschließen, einige oder alle Ihre Positionen zu schließen.

Artikel 5 Der Handel mit digitalen Vermögenswerten ist mit großen Risiken verbunden. Das Risiko des Handels oder des Haltens von digitalen Vermögenswerten kann Ihnen erhebliche tatsächliche Verluste verursachen. Daher sollten Sie sorgfältig abwägen, ob Sie mit digitalen Vermögenswerten oder damit verbundenen Derivaten handeln und je nach Ihrer finanziellen Situation eine Hebelwirkung einsetzen wollen.

Artikel 6 Die Plattform garantiert nicht den ordnungsgemäßen und stabilen Handel mit Futures auf digitale Vermögenswerte. Sie sollten beim Handel mit digitalen Vermögenswerten (und allen anderen Vermögenswerten) vorsichtig sein.

Artikel 7 Der Preis kann aufgrund verschiedener Faktoren jederzeit schwanken. Wenn der Preis schwankt, können Sie einen großen Gewinn oder Verlust erzielen. Jeder digitale Vermögenswert oder jede Handelsposition kann im Wert schwanken oder sogar wertlos werden.

Artikel 8 Jeder Verlust, der durch einen Fehler des Nutzers verursacht wird, geht zu seinen Lasten. Zu den Fehlern gehören unter anderem: Nichteinhaltung der Handelsregeln, nicht rechtzeitige Durchführung der entsprechenden Handelsoperationen, Vergessen oder Weitergabe des Passworts, Knacken des Passworts durch andere und Hacken des Computers durch andere Nutzer.

Artikel 9 Wenn der Nutzer unentdeckte Schlupflöcher auf der Website oder nicht zugelassene Hochfrequenz-Tools und verfahrenstechnische Tools verwendet, um illegale Gewinne zu erzielen, werden wir uns mit dem Nutzer in Verbindung setzen. Sie müssen praktisch kooperieren, andernfalls werden wir Maßnahmen ergreifen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Einschränkung des Kontohandels, das Einfrieren von Kontoguthaben und die Einleitung rechtlicher Schritte. Der Nutzer wird auch für die Kosten verantwortlich sein, die durch seine mangelnde Kooperation entstehen.

Artikel 10 Die von der Plattform erbrachten Handelsdienstleistungen für Futures-Kontrakte mit digitalen Vermögenswerten können erhöhte Risikofaktoren aufweisen. Sie verstehen und wissen das:

(1) Sie können Ihre gesamte Anfangsmargin und alle zusätzlichen digitalen Assets, die Sie auf unserer Plattform speichern, verlieren, um Ihre Position zu halten;

(2) Wenn die Marktveränderungen Ihrer Position oder Ihrem Margin-Niveau nicht förderlich sind, können Sie vorübergehend darüber informiert werden, zusätzliche digitale Assets zu übertragen, um Ihre Position aufrechtzuerhalten;

(3) Wenn Sie es versäumen, zusätzliche digitale Vermögenswerte auf Ihrem Konto zu hinterlegen, können wir die Position zum Zeitpunkt des Verlustes nach unserem Ermessen schließen.

(4) Ihr Gewinn oder Verlust hängt von den Preisschwankungen der entsprechenden digitalen Vermögenswerte ab, die außerhalb unserer Kontrolle liegen.

In einigen Fällen, wie z. B. bei Daten von digitalen Vermögenswerten oder bei Netzwerkunterbrechungen, können wir aufgrund der Natur von digitalen Vermögenswerten die entsprechenden Termingeschäfte in gutem Glauben im Voraus schließen. Sie sind sich dieses potenziellen Risikos bewusst.

Auch wenn die Plattform die möglichen Risiken offengelegt hat, kann es Risiken geben, die nicht offengelegt werden können, und Sie können einen Teil oder Ihr gesamtes Vermögen verlieren. Sie sollten sorgfältig prüfen, ob Ihre finanzielle Situation und Ihre Risikobereitschaft für den Handel auf unserer Plattform geeignet sind.

Kapitel III Maßnahmen zur Risikokontrolle

Artikel 11 Um das Handelsverhalten von Futures-Kontrakten mit digitalen Vermögenswerten zu regulieren, die Marktordnung aufrechtzuerhalten, die gesunde Entwicklung des Marktes zu fördern und die Überwachung der Konten für tatsächliche Kontrollbeziehungen zu verstärken, hat die Handelsplattform das Recht, Maßnahmen wie die Zwangsschließung, das Verbot des Handels und die Schließung von Konten für abnormale Handelskonten und Konten für tatsächliche Kontrollbeziehungen zu ergreifen;

Artikel 12 Die Plattform für Perpetual Futures mit digitalen Vermögenswerten überwacht das Handelsverhalten. Im Falle einer ungewöhnlichen Handelsaktivität und Konten mit tatsächlicher Kontrollbeziehung können wir Verfahren zur Behebung ungewöhnlicher Handelsaktivitäten einleiten und zwangsweise Verwaltungsmaßnahmen für Benutzer umsetzen.

Artikel 13 Nutzer, die am Derivates-Handel teilnehmen, müssen sich an die Geschäftsregeln und die einschlägigen Gesetze und Vorschriften der Plattform halten, die Selbstdisziplinierung der Plattform akzeptieren und ihr Handelsverhalten bewusst regulieren.

Artikel 14 Feststellung abnormaler Handelsgeschäfte und tatsächliches Kontrollverhältnis

1. Im Falle der folgenden Umstände erkennt die Plattform dies als einen anormalen Handel und das Verhalten des eigentlichen Kontokorrentkontos an:

(1) Sie selbst als Handelspartner, der sich immer wieder am Selbsteinkauf und Eigenhandel beteiligt;

(2) Ein oder mehrere Kunden mit Konten, die in einem tatsächlichen Kontrollverhältnis zueinander stehen und über einen langen Zeitraum hinweg miteinander Handel treiben;

(3) Ein oder mehrere Konten, die in einem tatsächlichen Kontrollverhältnis zueinander stehen und das Marktpreisverhalten mit Hilfe von Handelsmitteln wie z. B. zusammengeführten Aufträgen manipulieren;

(4) Ungewöhnliche Verhaltensweisen wie dieselbe Geldquelle, dieselbe IP-Adresse und das synchrone Handelsverhalten von einzelnen oder mehreren Handelskonten;

(5) Häufige Anmeldungen und Stornierungen von Anmeldungen innerhalb eines Tages können den Futures-Handelspreis beeinflussen oder andere Teilnehmer des Futures-Marktes dazu verleiten, Futures-Handel zu betreiben (häufige Anmeldungen und Stornierungen von Aufträgen);

(6) Mehrere Großbetragsanmeldungen und -stornierungen innerhalb eines Tages können den Futures-Handelspreis beeinflussen oder andere Teilnehmer am Futures-Markt dazu verleiten, Futures-Handel zu betreiben (Großbetragsanmeldungen und -stornierungen der Aufträge);

(7) Die kombinierte Position eines oder mehrerer Konten, die mit einem tatsächlichen Kontrollverhältnis verbunden sind, überschreitet das Positionslimit der Plattform;

(8) Das Eröffnungshandelsvolumen eines einzelnen Handelstages für einen börsennotierten Sorten- oder Futures-Kontrakt übersteigt das von der Plattform festgelegte Eröffnungshandelsvolumen des Tages;

(9) Das Verhalten der Erteilung von Handelsaufträgen in der Art des Verfahrenshandels ohne die Genehmigung der Plattform, was die Sicherheit des Plattformsystems oder den normalen Handelsauftrag beeinträchtigen kann;

(10) Diebstahl von Konten und Passwörtern anderer Personen mit illegalen Mitteln oder Verwendung der entsprechenden Konten für illegale Geschäfte und Geldtransfers;

(11) Andere von der Plattform festgestellte Umstände.

2. Die Plattform hat das Recht, bei Verstößen gegen diese Regeln alle gesetzlich zulässigen Rechtsmittel zu ergreifen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Einschränkung, Aussetzung oder Beendigung Ihres Kontos oder die Verweigerung des Zugangs zu dieser Website ohne Vorankündigung.

3. Wenn die Plattform den Verdacht hat, dass Handelsaktivitäten gegen die in diesen Regeln festgelegten oder dargestellten Regeln verstoßen, hat die Plattform das Recht, die Handelsaktivitäten eines Kontos bei Bedarf einzuschränken. Diese Beschränkungen können zu Risikokontrollmaßnahmen wie Handelsstornierungen, Handelsbeschränkungen und Kontosperrungen führen. Die Plattform haftet nicht für Verluste, die durch die Einschränkung, den Entzug oder die vorzeitige Schließung des Handels aufgrund eines vermuteten Verstoßes gegen diese Regeln entstehen. Sie wissen und stimmen zu, dass Sie, wenn durch unsere Handlungen Verluste entstehen, dafür sorgen werden, dass die Plattform durch Sie oder einen Rechtsstreit Dritter nicht geschädigt wird, und dass Sie die entsprechenden Verluste ersetzen. Während der Untersuchung des Kontoverhaltens ist es Ihnen nicht gestattet, zu handeln oder einzuzahlen. Die Plattform hat das Recht, das Konto nach Ablauf des Untersuchungszeitraums ohne Angabe weiterer Gründe zu schließen.

4. Die Plattform hat das Recht, Ihr Konto jederzeit und ohne Vorankündigung zu schließen oder einzufrieren und alle verbleibenden Guthaben an Ihre hinterlegen Konten zu überweisen.

Wenn die Plattform außerdem der Ansicht ist, dass ein Konto unter irgendwelchen Umständen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Marketingaktivitäten) gegen die Benutzervereinbarung und die Plattformregeln verstoßen hat, hat sie das Recht, Ihr Konto sofort zu schließen, und alle relevanten verbleibenden Vermögenswerte gehören dem Plattform.