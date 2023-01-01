F2: Wie wird der PNL berechnet?

Formel: PNL = (Schlusspreis – Einstiegspreis) × Hebel × Anzahl der Aktien × Richtung (Long = +1, Short = -1)

Beispiele:

1) Gewinn aus einer Long-Position: Kauf von 1 Apple-Aktie (AAPL) zu $100 (angenommen, 1 Kontrakt entspricht 1 Aktie) und Verkauf zu $105. Gewinn = (105 − 100) × 1 × 1 = $5

2) Gewinn aus einer Short-Position: Verkauf von 1 Tesla-Aktie (TSLA) zu $200 und Rückkauf zu $195. Gewinn = (195 − 200) × 1 × 1 × (−1) = $5