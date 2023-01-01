Handeln Sie US-Aktienbewegungen mit Krypto als Margin – keine Barrieren, maximale Flexibilität
Aktien-Futures-Paare
Weitere Handelspaare werden in Zukunft hinzugefügt, um den vielfältigen Bedürfnissen der Benutzer gerecht zu werden.
24 Stunden
48 Stunden
72 Stunden
Hauptmerkmale
Niedrigste Handelsgebühren
Profitieren Sie von äußerst wettbewerbsfähigen Handelsgebühren – mit einem Maker-Preis ab 0.00 % und einem Taker-Preis ab 0.00 % auf Aktien-Futures-Paare.
Synchronisiert mit den US-Handelszeiten
Handeln Sie im Einklang mit dem echten US-Aktienmarkt für ein authentisches Handelserlebnis.
Branchenführende Markttiefe
Umfassende Liquidität sorgt für stabile Preise bei Marktschwankungen und minimiert Slippage für eine bessere Auftragsausführung.
Konsistent mit dem Perpetual-Futures-Erlebnis
Nahtloser Übergang – dieselbe Handelsoberfläche und Benutzererfahrung wie bei Perpetual Futures, ganz ohne zusätzliche Einarbeitung.
FAQ
F1: Wie wird die Finanzierungsrate berechnet?
Bei MEXC Aktien-Futures entfallen derzeit die Finanzierungsgebühren – es entstehen keine Haltekosten.
F2: Wie wird der PNL berechnet?
Formel: PNL = (Schlusspreis – Einstiegspreis) × Hebel × Anzahl der Aktien × Richtung (Long = +1, Short = -1)Beispiele:1) Gewinn aus einer Long-Position: Kauf von 1 Apple-Aktie (AAPL) zu $100 (angenommen, 1 Kontrakt entspricht 1 Aktie) und Verkauf zu $105. Gewinn = (105 − 100) × 1 × 1 = $52) Gewinn aus einer Short-Position: Verkauf von 1 Tesla-Aktie (TSLA) zu $200 und Rückkauf zu $195. Gewinn = (195 − 200) × 1 × 1 × (−1) = $5
F3: Wie wird eine Liquidation ausgelöst?
MEXC verwendet einen Risikomanagementmechanismus, der mit dem gängiger Perpetual Futures übereinstimmt:1) Das System überwacht fortlaufend die Wartungsmargin-Rate.2) Die Margin wird auf Basis des Fair-Preises berechnet.3) Wenn die Margin-Rate unter den vordefinierten Liquidationsschwellenwert fällt, wird automatisch eine Liquidation ausgelöst, um potenzielle Verluste zu begrenzen.
F4: Wie wird der Fair-Preis für Stock Futures bestimmt?
Der Fair-Preis basiert auf dem zuletzt gehandelten Preis der zugrunde liegenden US-Aktie.
F5: Welcher Margin-Modus wird für Aktien-Futures unterstützt?
Es wird nur der isolierte Margin-Modus unterstützt.
F6: Kann ich Aktien-Futures während der Marktschließung handeln?
Während der Schließzeiten können Benutzer nicht ausgeführte Aufträge stornieren und Margin hinzufügen, jedoch keine neuen Aufträge platzieren oder bestehende Positionen schließen. Um potenzielle Verluste durch Kursvolatilität zu vermeiden, wird empfohlen, Positionen vor Handelsschluss zu schließen. Die Handelszeiten richten sich nach den Zeitplänen der NYSE und NASDAQ, einschließlich Feiertagen.
F7: Unterstützen Aktien-Futures die Hebelwirkung?
MEXC Aktien-Futures unterstützen einen Hebel von bis zu 5x. Der gehebelte Handel erhöht sowohl potenzielle Gewinne als auch Risiken, einschließlich der Möglichkeit einer Liquidation oder eines negativen Saldos. Benutzer werden gebeten, bei der Wahl des Hebels vorsichtig zu sein.
F8: Wie werden Positionen bei Aktiensplits oder umgekehrten Aktiensplits behandelt?
Im Falle von Aktiensplits, umgekehrten Aktiensplits oder Dividendenanpassungen wird die Plattform eine vorzeitige Abrechnung offener Positionen einleiten, um unerwartete Volatilität zu vermeiden. Der Handel wird nach der Abrechnung wie gewohnt fortgesetzt. Benutzer werden gebeten, die offiziellen Ankündigungen für aktuelle Informationen im Auge zu behalten.