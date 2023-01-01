Zulässige Sicherheiten-Krypto
|Krypto
|Sicherheitenobergrenze
|Sicherheitensatz
Die oben genannten Vermögenswerte können im Multi-Asset-Modus als Sicherheit verwendet werden.Einige Kryptowährungen verwenden gestaffelte Sicherheitsraten. Beispiel: Beim Halten von 1 BTC mit einer Sicherheitsrate von 90% werden 0.9 BTC als verfügbare Margin angerechnet. Der darüber hinausgehende Teil (über 1 BTC) unterliegt einer Rate von 80%. Das bedeutet: Beim Halten von 2 BTC werden 0.9 + 0.8 = 1.7 BTC als verfügbare Margin berücksichtigt.
Zulässige Verbindlichkeits-Krypto
|Krypto
|Schwellenwert für automatische Rückzahlung
|Abschlagsatz für automatische Rückzahlung
|Automatische Rückzahlungsquote
|Zinsfreies Limit
|Stündlicher Zinssatz
|Wartungsmargin-Rate für Verbindlichkeiten
Die oben genannten Vermögenswerte sind zur Begleichung von Verbindlichkeiten zulässig.1. Wenn die Verbindlichkeit einer Kryptowährung die Auto-Rückzahlungsgrenze überschreitet, wird die automatische Rückzahlung ausgelöst.2. Bei der automatischen Tilgung gilt: Tilgungsbetrag = aktuelle Verbindlichkeit − automatische Tilgungsschwelle × (1 – automatisches Tilgungsverhältnis). Es wird eine Gebühr basierend auf dem Rabattprozentsatz der Zahlungs-Krypto berechnet. Beispiel: Wenn 1,000 USDT geschuldet werden und der Rabattprozentsatz 90% beträgt, wird BTC im Wert von (1,000 / 90%) benötigt.3. Die Zinsen werden stündlich auf Grundlage der zum Abrechnungszeitpunkt bestehenden Verbindlichkeit abgerechnet. Liegt die Verbindlichkeit innerhalb des zinsfreien Limits, fallen keine Zinsen an.