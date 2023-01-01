Zulässige Verbindlichkeits-Krypto

Die oben genannten Vermögenswerte sind zur Begleichung von Verbindlichkeiten zulässig.

1. Wenn die Verbindlichkeit einer Kryptowährung die Auto-Rückzahlungsgrenze überschreitet, wird die automatische Rückzahlung ausgelöst.

2. Bei der automatischen Tilgung gilt: Tilgungsbetrag = aktuelle Verbindlichkeit − automatische Tilgungsschwelle × (1 – automatisches Tilgungsverhältnis). Es wird eine Gebühr basierend auf dem Rabattprozentsatz der Zahlungs-Krypto berechnet. Beispiel: Wenn 1,000 USDT geschuldet werden und der Rabattprozentsatz 90% beträgt, wird BTC im Wert von (1,000 / 90%) benötigt.

3. Die Zinsen werden stündlich auf Grundlage der zum Abrechnungszeitpunkt bestehenden Verbindlichkeit abgerechnet. Liegt die Verbindlichkeit innerhalb des zinsfreien Limits, fallen keine Zinsen an.