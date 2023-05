Um mehr über Futures zu erfahren, sehen Sie sich unser kurzes Lehrvideo an:

KAVA-Futures sind eine spezielle Kontraktdarstellung aus bestehender KAVA-Kryptowährungen, und die tatsächliche Abwicklung von KAVA (oder Cash) erfolgt in der Zukunft - wenn der Kontrakt ausgeübt wird

Das Erstellen eines kostenlosen MEXC-Kontos ist der einfachste Einstieg in den Handel mit verschiedenen Krypto-Assets wie Futures. Sie benötigen weniger als eine Minute, um ein Konto zu erstellen und KYC (Identitätsprüfung) zu bestehen.

Nicht- KAVA-Besitzer können auf den Preis von KAVA spekulieren und schnelle Gewinne erzielen, ohne den Vermögenswert selbst zu kaufen. Sie können eine Position in einem KAVA Futures-Kontrakt mit USDT eröffnen, und alle erzielten Gewinne werden in USDT abgerechnet.

Die Nutzung einer nachhaltigen Plattform für den Futures-Handel spielt eine wichtige Rolle bei der Ausführung erfolgreicher Trades und der Erzielung höherer Erträge. MEXC verfügt über mehr als 4 Jahre Erfahrung mit Futures-Produkten sowie Operationen und belegt den ersten Platz in der globalen Liquidität. Wir bieten:

Haftungsausschluss für den Futures-Handel

Der Handel und die Preise von Futures-Kontrakten unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilität. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und deren Risiken Sie verstehen. Sie sollten Ihre Anlageerfahrung, finanzielle Situation, Anlageziele und Risikotoleranz sorgfältig prüfen. Wir empfehlen Ihnen, vor einer Anlage einen unabhängigen Finanzberater zu konsultieren. Dieses Material sollte nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl fallen als auch steigen, und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Betrag zurück. Sie sind allein verantwortlich für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC ist nicht verantwortlich für Verluste, die Ihnen möglicherweise entstehen. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier vorgestellten Daten zu der oben genannten Kryptowährung (z.B. der aktuelle Live-Preis) auf Drittquellen beruhen. Diese werden Ihnen als „Istzustand“ und nur zu Informationszwecken ohne Zusicherung oder Gewährleistung jeglicher Art präsentiert. Links zu Websites Dritter unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Genauigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.