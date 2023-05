ETC-Futures sind eine spezielle Kontraktdarstellung aus bestehender ETC-Kryptowährungen, und die tatsächliche Abwicklung von ETC (oder Cash) erfolgt in der Zukunft - wenn der Kontrakt ausgeübt wird

Warum mit ETC-Futures handeln?

Nicht nötig, ETC selbst zu besitzen

Nicht- ETC-Besitzer können auf den Preis von ETC spekulieren und schnelle Gewinne erzielen, ohne den Vermögenswert selbst zu kaufen. Sie können eine Position in einem ETC Futures-Kontrakt mit USDT eröffnen, und alle erzielten Gewinne werden in USDT abgerechnet.

Benutzerdefinierte Hebel

Erzielen Sie mit ETC erhebliche Gewinne, während Sie nur einen Bruchteil der Gesamtkosten bezahlen. Mit einem Hebel können Sie kleine Preisbewegungen verfolgen und handeln, um Gewinne zu erzielen, die Ihre Zeit und Mühe rechtfertigen.

Markt mit hoher Liquidität

Die ETC-Futures-Märkte haben eine hohe Liquidität mit einem Handelsvolumen von Billionen USD. Ein nachhaltiger, liquider Markt ist weniger riskant, da die Teilnehmer Geschäfte einfach und mit geringem Schlupf eröffnen und schließen können.

Diversifizierung des Krypto-Portfolios

Diversifizieren Sie über Handelsstrategien, um mehr Gewinne zu erzielen. Benutzer können ausgefeilte Handelsstrategien wie Leerverkäufe, Arbitrage, Paarhandel usw. anwenden.