<p>1) Sie erkennen an und stimmen zu, dass MEXC nicht für Verluste und Schäden haftet, die durch einen der folgenden Umstände verursacht werden:</p><article><p>a) Gewinnverluste, Datenverluste, Verlust von Gelegenheiten, immaterielle Schäden oder Schäden, die durch höhere Gewalt entstehen.</p><p>b) MEXC hat berechtigten Grund zu der Annahme, dass bestimmte Follower und bestimmte Transaktionen gegen das geltende Recht oder diese Vereinbarung oder andere rechtliche Dokumente verstoßen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Durchführung von verbotenen Handelsaktivitäten (einschließlich, unter anderem, manipulatives oder missbräuchliches Handelsverhalten), betrügerische oder falsche Informationen wurden während des Kontoeröffnungsprozesses zur Verfügung gestellt, oder, Sie haben nicht in gutem Glauben gehandelt, wenn Sie unsere Dienstleistungen nutzen.</p><p>c) MEXC hat berechtigten Grund zu der Annahme, dass das Verhalten des Follower auf der Plattform im Verdacht steht, illegal oder unangemessen zu sein, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Durchführung verbotener Handelsaktivitäten (einschließlich, aber nicht beschränkt auf manipulatives oder missbräuchliches Handelsverhalten), dass während des Kontoeröffnungsprozesses betrügerische oder falsche Angaben gemacht wurden, oder dass Sie bei der Nutzung unserer Dienstleistungen nicht in gutem Glauben gehandelt haben.</p><p>d) Verluste oder Kosten, die durch den Kauf oder Erwerb von Daten, Informationen oder Transaktionen über die Dienste entstanden sind.</p><p>e) Ihre Fehlinterpretation oder Ihr Missverständnis der Dienste, jeder Teil- oder Gesamtverlust, der durch Ihre direkte oder indirekte Teilnahme an den Diensten und dieser Vereinbarung verursacht wird.</p></article><p>2) Sie nehmen zur Kenntnis und erklären sich damit einverstanden, dass mit der Funktion der Dienste Risiken verbunden sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf automatische Handelsoperationen, bei denen Ihr Konto Transaktionen ohne Ihr manuelles Eingreifen beginnen und beenden kann.</p><p>3) Sie erkennen an und stimmen zu, dass MEXC keine Garantie für den Erfolg eines kopierten Handels oder die Tatsache, dass der kopierte Handel auf das Konto des Followers kopiert wird, übernimmt. Kopierte Trades können aus verschiedenen Gründen nicht erfolgreich kopiert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Nichteinhaltung des Mindestbetrags für kopierte Trades, die Nichteinhaltung der erforderlichen Sicherheitenquote, die Auslösung von Risikokontrollmaßnahmen und andere Umstände, die gegen diese Vereinbarung und/oder die rechtlichen Dokumente verstoßen oder anderweitig vorgeschrieben sind.</p><p>4)Sie erkennen an und erklären sich damit einverstanden, dass es zu einer Verzögerung der Dienstleistungen kommen kann und Ihnen dadurch Verluste und/oder Kosten entstehen können und dass die Dienstleistungen ausfallen können.</p><p>5)Die Anlageverwaltungsdienste liegen in Ihrem Ermessen. Bitte beachten Sie, dass Sie, wenn Sie sich dazu entschließen, die Dienste zu nutzen, um bestimmte Händler zu kopieren und/oder bestimmte Handelsstrategien zu verfolgen, Ihre gesamte finanzielle Situation, einschließlich der Finanzplanung, berücksichtigt haben müssen und dass Sie verstehen, dass die Nutzung der Dienste extrem spekulativ ist und dass der Verlust, den Sie erleiden könnten, größer sein kann als der des Händlers. Der Trader kann sowohl gewinnbringende als auch verlustbringende Trades tätigen.</p><p>6) Die hier zur Verfügung gestellten Dienste dienen nur zu Ihrer Information. Wenn Sie eine Investitionsentscheidung auf der Grundlage der auf der Plattform bereitgestellten Informationen oder der über die Dienste erhaltenen Informationen treffen, tragen Sie Ihr eigenes Risiko.</p><p>7)Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Sie unabhängige Nachforschungen anstellen und ein eigenes Urteil fällen. Sie sollten unabhängig bestimmen, ob Ihre Investition, Strategie oder andere Produkte und Dienstleistungen Ihren eigenen Bedürfnissen entsprechen, basierend auf Ihren Investitionszielen und persönlichen und finanziellen Bedingungen.</p><p>8)Sie tragen die alleinige Verantwortung für die Verluste, die durch die automatische Ausführung von Geschäften unter Verwendung der Dienstleistungsfunktion verursacht werden.</p><p>9)Alle Informationen auf der Plattform dienen der Bereitstellung von Handelsdynamik und Informationsdiensten für Trader und Follower. Diese Plattform bietet keine Form der Anlageberatung und impliziert nicht die Bereitstellung solcher Informationen oder Funktionen in irgendeiner Form. Sie müssen unabhängige Nachforschungen anstellen und unabhängige Investitionsentscheidungen auf der Grundlage der über diese Plattform oder die Dienstleistungsfunktion gesammelten Informationen treffen.</p><p>10)Sie erklären sich damit einverstanden und akzeptieren, dass die folgenden Gründe, ohne Einschränkung, dazu führen können, dass die Dienstleistungen nicht erbracht werden können:</p><article><p>a)Die Anzahl der Follower des Traders hat die Obergrenze erreicht;</p><p>b)Der Trader hat seine Tätigkeit eingestellt;</p><p>c)Ihr aktueller Status ist Trader;</p><p>d)Kein Vermögen oder Geld auf Ihrem Konto; und</p><p>e)Das Auftragslimit des Händlers hat die Obergrenze erreicht.</p></article><p>Wir werden angemessene Maßnahmen ergreifen, um die Leistung eines Händlers im Rahmen der Servicefunktionen zu überwachen. Wir behalten uns das Recht vor, einen Trader zu pausieren, zu stoppen oder zu blockieren, damit er nicht in die Services-Funktionalität kopiert wird.</p><p>MEXC behält sich ausdrücklich alle Rechte zur endgültigen Klärung dieser Vereinbarung im Rahmen des Gesetzes vor.</p>