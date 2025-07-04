Showdown des goldenen Zeitalters: Goldbarren- & BTC-Giveaway
10,000,000 USDT
Teilnehmer & Preise
Je mehr Teilnehmer, desto größer der Preispool!
Registrierte Benutzer
0
Gesamtpreispool (USDT)
0
Teilnehmer
Preispool freigeschaltet (USDT)
So nehmen Sie teil
Handeln Sie mit Futures, um kostenlose Gewinnchancen zu erhalten
Eventzeitraum
Eventzeitraum:--
Tombola-Zeitraum:--
Teilnahmeberechtigung
Sobald das Event beginnt, können sich Benutzer aus allen Ländern/Regionen registrieren und teilnehmen.
Tägliche Preise: Gewinnen Sie bis zu 2,025 USDT
Erhalten Sie 1 Rubbellos für je -- USDT tägliches Handelsvolumen, begrenzt auf -- Rubbellose pro Tag.
Verbleibender Preispool heute (USDT)
--
/--
Preisinformationen
Rubbelkartenzone
Rubbeln Sie, um garantierte Belohnungen zu gewinnen
Wöchentliche Überraschungen: Gewinnen Sie bis zu 5,000 USDT
Für jedes wöchentliche kumulierte Handelsvolumen von -- USDT erhalten Sie 1Tombola-Chance – mit maximal -- Chancen pro Woche
Verbleibender Preispool diese Woche (USDT)
--
/--
x0
Event noch nicht gestartet
Garantierte Belohnungen
Preisinformationen
FAQs
F: Wie nehme ich an diesem Event teil?
F: Kann ich gleichzeitig an anderen Events teilnehmen?
F: Muss ich die KYC-Verifizierung abschließen, um teilzunehmen?
F: Welche Futures werden im Rahmen des Events berücksichtigt?
F: Wird mein Handelsvolumen in Echtzeit aktualisiert? Gibt es eine Verzögerung?
F: Wann werden die Belohnungen ausgegeben? Wie lange dauert es, bis ich sie erhalte?
F: Wenn ich an einem Tag eine Verlosung verpasse, kann ich das später nachholen?
Event-Regeln
Benutzer müssen auf die Registrierungsschaltfläche auf dieser Seite klicken, um am Event teilnehmen zu können und mindestens 17 Jahre alt sein, um belohnungsberechtigt zu sein.
Es werden nur die Futures-Handelsvolumen mit Gebühren >0 berücksichtigt (ausgenommen sind Stablecoin-Futures wie USDC/USDT). Alle Handelsstatistiken basieren auf der Zeitzone UTC+8.
Benutzer, die sich für dieses Event registrieren, sind nicht berechtigt, im selben Zeitraum Belohnungen vom M-Day-Event zu erhalten.
Teilnehmer erhalten automatisch die entsprechenden Lotteriecodes, sobald das erforderliche Handelsvolumen erreicht ist. Jeder Lotteriecode gewährt eine Verlosungsmöglichkeit, die angesammelt und jederzeit während des Tombola-Zeitraums verwendet werden kann. Alle Belohnungen sind nur für eine begrenzte Zeit nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ verfügbar.
Bonusbelohnungen aus dem täglichen Rubbellos bzw. dem wöchentlichen Glücksdreh werden in Echtzeit nach dem Gewinn verteilt – spätestens innerhalb von 24 Stunden. Die Bonusbelohnungen sind 7 Tage lang gültig. Bitte lesen Sie die Nutzungsregeln vor der Verwendung sorgfältig durch. Einzelheiten finden Sie hier.
Physische Belohnungen werden anhand der offiziellen Preise in einen äquivalenten USDT-Airdrop umgerechnet. Sollte das Event verzögert, abgesagt, verschoben oder aus einem anderen Grund betroffen sein, behält sich MEXC das Recht vor, die Preise nach eigenem Ermessen anzupassen und den Gewinnern alternative Preise von gleichem oder höherem Wert anzubieten.
Dieses Event steht in keiner Verbindung zu den genannten Drittmarken oder Unternehmen, wird von diesen nicht unterstützt und ist in keiner Weise mit ihnen assoziiert. Alle Verweise auf Produkte oder Marken dienen ausschließlich zu Beschreibungszwecken und implizieren keine Partnerschaft oder Zusammenarbeit.
MEXC wird die letzten 5 Ziffern des Hash-Werts des ersten Bitcoin-Blocks verwenden, das am letzten Event-Tag, dem 4. Juli 2025, nach 14:00:00 (UTC+2) generiert wird, um die Gewinnzahl für den ultimativen Hauptpreis zu ermitteln. Einzelheiten finden Sie auf Blockchain.com.
Der ultimative Hauptpreis im Wert von über 10,000 USDT ist ausschließlich für Benutzer verfügbar, die die erweiterte KYC-Verifizierung abgeschlossen haben. Sollte der Gewinner die Verifizierung nicht innerhalb von 7 Tagen abschließen, verfällt sein Anspruch auf den Preis und die Belohnung wird an den nächsten berechtigten Benutzer weitergegeben. Falls alle berechtigten Benutzer ihre Belohnungen bereits erhalten haben, werden alle verbleibenden Preise als Teilnahmebelohnung an andere Benutzer verteilt – anhand der Anzahl der von ihnen gehaltenen Lotteriecodes.
Benutzer, die den ultimativen Hauptpreis von über 10,000 USDT gewinnen, müssen die erweiterte KYC-Verifizierung abschließen und dann @Marco_MEXC oder @Mexc_Felix über Telegram kontaktieren, um ihre Belohnung zu erhalten. Für den Goldbarren-Preis muss der Gewinner an der Preisverleihung teilnehmen und mit Fotosessions, Interviews und anderen Social-Media-Aktionen in dem offiziell benannten Land/der offiziell benannten Region kooperieren (wobei die Reisekosten von der Plattform nach bestimmten Standards erstattet werden), um die volle 350,000 USDT-Airdrop-Belohnung zu erhalten. Wenn der Gewinner nicht an den Werbeaktionen teilnehmen möchte, muss der Gewinner es trotzdem in den sozialen Medien teilen und mindestens 30 Tage lang behalten, aber der Goldbarren-Preis wird auf eine 175,000 USDT-Airdrop-Belohnung angepasst. Die Einzelheiten der Preisverleihung und der Rückerstattung werden den Gewinnern separat mitgeteilt.
Die Social-Media-Werbeaktionen umfassen unter anderem:
Teilnahme an Medieninterviews: Persönliche Erfahrungen im Zusammenhang mit dem Event teilen, einschließlich Handelserfahrungen, Erfahrungen mit der Lotterieauslosung usw.
Darstellung von Preisfotos oder -videos: Persönliche Fotos oder Videos mit dem Preis posten.
Veröffentlichen von Werbebeiträgen: Verfassen detaillierter Werbebeiträge, einschließlich Eventdetails, Gewinnerreden, Preispräsentationen usw., und deren Veröffentlichung auf gängigen Social-Media-Plattformen unter Verwendung bestimmter Hashtags und Themen (z. B. „#MEXCGoldbarren“).
Erneutes Veröffentlichen offizieller Werbeinhalte: Teilen offizieller Eventmaterialien und Gewinnerbekanntgaben, die von MEXC veröffentlicht wurden.
MEXC verpflichtet sich zum Schutz der Privatsphäre der Benutzer. Alle personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Organisation und Durchführung des Events verwendet und ohne Zustimmung der Benutzer nicht an Dritte weitergegeben.
Alle teilnehmenden Benutzer müssen sich strikt an die MEXC-Nutzungsbedingungen halten. MEXC behält sich das Recht vor, alle Teilnehmer zu disqualifizieren, die sich während des Events in unehrlichen oder missbräuchlichen Aktivitäten engagieren, einschließlich der Massenregistrierung von Konten zur Erlangung zusätzlicher Boni sowie aller anderen Aktivitäten im Zusammenhang mit unrechtmäßigen, betrügerischen oder schädlichen Zwecken.
MEXC behält sich das Recht der endgültigen Auslegung dieses Events vor. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das Kundendienstteam.
Sobald das Event beginnt, können sich Benutzer aus allen Ländern/Regionen registrieren und teilnehmen.
Die Lotteriecodes werden von der letzten Ziffer ausgehend mit der Gewinnnummer abgeglichen. Der Benutzer mit den meisten aufeinanderfolgenden übereinstimmenden Ziffern gewinnt den Hauptpreis – einen 100-Unzen-Goldbarren. Ein einzelner Benutzer kann mehrere Preise gewinnen, je nachdem, wie viele seiner Codes übereinstimmen.
Haftungsausschluss
Market-Maker-Konten und institutionelle Nebenkonten können an diesem Event nicht teilnehmen.
Teilnehmer, die sich an betrügerischen Aktivitäten wie Wash-Trading, Marktmanipulation, dem Betrieb mehrerer Konten und Selbstausführung beteiligen, werden disqualifiziert.
Teilnehmer, bei denen identische Handelsstrategien festgestellt werden, werden disqualifiziert.
Teilnehmer, bei denen festgestellt wird, dass sie in hoher Frequenz pro Minute Aufträge erteilt und storniert haben, werden disqualifiziert.
Sobald festgestellt wird, dass mehrere Konten unter derselben IP-Adresse registriert sind, werden die Benutzer der betroffenen Konten disqualifiziert.
MEXC behält sich das Recht der endgültigen Auslegung der Veranstaltungsregeln vor, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die oben genannten Informationen zu Handel, Mitteln und Risiken von Bandenverhalten.