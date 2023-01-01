Event-Regeln

1. Dieses Event ist exklusiv für speziell eingeladene Benutzer, die offizielle Events-E-Mails oder andere Benachrichtigungen von MEXC erhalten haben.

2. Die Nettoeinzahlungen auf das Futures-Konto müssen die Eventsanforderungen für mindestens zwei Tage erfüllen. Gültiger Einzahlungsbetrag für das Futures-Konto = Zuflussbetrag während des Eventzeitraums - Abflussbetrag während des Eventzeitraums.

3. Das Abschließen des angegebenen Futures-Handelsvolumens an einem einzigen Tag gilt als erfolgreicher Check-in. Nachdem Sie den Check-in für den Tag abgeschlossen haben, können Sie Ihren Check-in am nächsten Tag aktualisieren und mit dem Check-in fortfahren. Updates werden entsprechend der Zeitzone UTC+8 aktualisiert. Bei kontinuierlichen Check-ins über mehrere Tage werden aufeinanderfolgende Check-in-Tage gesammelt. Die Belohnungen werden auf der Grundlage der höchsten Anzahl aufeinanderfolgender Check-in-Tage verteilt, die während des Event-Zeitraums angesammelt wurden, und können nicht gestapelt werden.

4. Handelsanreizbelohnungen werden auf der Grundlage Ihres Futures-Handelsvolumens mit Handelsgebühren > 0 während des Eventzeitraums berechnet. Die Handelskryptowährung ist nicht begrenzt und die Belohnungen werden entsprechend der höchsten Stufe verteilt, die Sie erhalten können.

5. Event-Prämien werden innerhalb von 3 Werktagen nach Ende des Events in Form von Boni auf das Futures-Konto gutgeschrieben. Der Bonus hat eine Gültigkeitsdauer von 7 Tagen.

6. MEXC behält sich das Recht vor, Teilnehmer vom Event auszuschließen, die sich während des Eventzeitraums unehrlich oder missbräuchlich verhalten. Zu diesen Aktivitäten gehören die Massenregistrierung von Konten, um zusätzliche Boni zu verdienen, sowie alle anderen Aktivitäten im Zusammenhang mit illegalen, betrügerischen oder schädlichen Zwecken, wie böswilliges Volumen-Spamming oder Betrug.

7. MEXC behält sich das Recht vor, das Event oder seine Regeln jederzeit zu ändern. Sollten Anpassungen vorgenommen werden, erfolgt keine weitere Benachrichtigung.

8. MEXC behält sich das Recht von der endgültigen Auslegung des Events vor. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.