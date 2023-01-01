countdown-iconDas Event endet in
  • Event beginnt

    1970-01-01 08:00

  • Event endet

    1970-01-01 08:00

  • Belohnungsverteilung

    10 Werktage nach dem Ende des Events

  • Nur Benutzer, die ihren ersten Futures-Handel noch nicht abgeschlossen haben, sind berechtigt, sich für dieses Event zu registrieren.

Entpacken Sie den Weihnachtszauber mit jeder Box!

Alle 0 Punkte ermöglichen Ihnen die Chance, eine Weihnachtsbox mit erstaunlichen Belohnungen freizuschalten!

          Herausforderung für den Fortschritt der Neueinsteiger
          Weihnachts-Rangliste
          Punkte im Überfluss, jeden Tag, jede Woche!
          Abschließen Sie die festgelegten Aufgaben während des Eventzeitraums, um Punkte zu verdienen!
          0Punkte
          Für das Event registrieren
          0Punkte
          Einzahlung ≥ 0 USDT innerhalb von sieben Tagen nach der Registrierung
          0Punkte
          Schließen Sie Ihren ersten Futures-Handel ab
          Wöchentliche Aufgaben

          Futures-Handeltage diese Woche

          - -

          Futures-Handelsvolumen diese Woche

          - -

          Geschätzte Punkte diese Woche

          - -

          Zuletzt aktualisiert: -- Jede Woche wird nur die höchste Punktbelohnung aus den abgeschlossenen wöchentlichen Aufgaben automatisch verteilt.

          Allgemeine Geschäftsbedingungen

          1. Benutzer müssen sich für das Event registrieren, um für Belohnungen berechtigt zu sein.

          2. Nur On-Chain-, Fiat- und P2P-Einzahlungen werden in die Berechnung einbezogen.

          3. Es werden nur die Futures-Handelsvolumen mit Gebühren >0 berücksichtigt (ausgenommen sind Stablecoin-Futures wie USDC/USDT). Alle Handelsstatistiken basieren auf der Zeitzone UTC+8.

          4. Unterkonten, Market Maker und institutionelle Konten sind nicht berechtigt, teilzunehmen.

          5. Belohnungen werden innerhalb von 10 Arbeitstagen nach dem Ende des Events überprüft und verteilt. Für physische Belohnungen wird unser Kundendienstteam die Gewinner direkt kontaktieren, um die Lieferung zu arrangieren.

          6. Bitte beachten Sie die Anweisungen zum Futures-Bonus, bevor Sie Ihre Boni verwenden.

          7. Teilnehmer müssen die Nutzungsbedingungen strikt einhalten. MEXC behält sich das Recht vor, Benutzer, die während des Events des Wash-Tradings, massenhafter Kontoanmeldungen, Selbsthandels oder der Marktmanipulation verdächtigt werden, von der Teilnahme auszuschließen.

          8. MEXC behält sich das Recht vor, die Bedingungen dieses Events ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

          9. MEXC behält sich das endgültige Auslegungsrecht für dieses Event vor. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das Kundendienstteam.

