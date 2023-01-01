Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Benutzer müssen sich für das Event registrieren, um für Belohnungen berechtigt zu sein.

2. Nur On-Chain-, Fiat- und P2P-Einzahlungen werden in die Berechnung einbezogen.

3. Es werden nur die Futures-Handelsvolumen mit Gebühren >0 berücksichtigt (ausgenommen sind Stablecoin-Futures wie USDC/USDT). Alle Handelsstatistiken basieren auf der Zeitzone UTC+8.

4. Unterkonten, Market Maker und institutionelle Konten sind nicht berechtigt, teilzunehmen.

5. Belohnungen werden innerhalb von 10 Arbeitstagen nach dem Ende des Events überprüft und verteilt. Für physische Belohnungen wird unser Kundendienstteam die Gewinner direkt kontaktieren, um die Lieferung zu arrangieren.

6. Bitte beachten Sie die Anweisungen zum Futures-Bonus, bevor Sie Ihre Boni verwenden.

7. Teilnehmer müssen die Nutzungsbedingungen strikt einhalten. MEXC behält sich das Recht vor, Benutzer, die während des Events des Wash-Tradings, massenhafter Kontoanmeldungen, Selbsthandels oder der Marktmanipulation verdächtigt werden, von der Teilnahme auszuschließen.

8. MEXC behält sich das Recht vor, die Bedingungen dieses Events ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

9. MEXC behält sich das endgültige Auslegungsrecht für dieses Event vor. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das Kundendienstteam.