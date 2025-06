ZYGO

Zygo the little mischievous green frog who is always getting in and out of trouble.

Krypto-NameZYGO

RangNo.4673

Marktkapitalisierung$0.00

Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung$0.00

Marktanteil%

Handelsvolumen/Marktkapitalisierung (24H)0

Umlaufangebot--

Maximales Angebot1,000,000,000

Gesamtangebot1,000,000,000

Umlaufrate%

Ausgabedatum--

Der Preis, zu dem der Vermögenswert erstmals ausgegeben wurde--

Allzeithoch0.011402993530255093,2024-08-17

Niedrigster Preis0.000026196639138267,2025-02-22

Öffentliche BlockchainBASE

EinführungZygo the little mischievous green frog who is always getting in and out of trouble.

Sektor

Soziale Medien

etfindex:mc_etfindex_sourceHaftungsausschluss: Die Daten stammen von cmc und stellen keine Anlageberatung dar.