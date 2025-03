XRP

Ripple ist die Basiswährung des Ripple-Netzwerks, die im gesamten Ripple-Netzwerk zirkulieren kann. Es hat eine Gesamtversorgung von 100 Milliarden und nimmt allmählich ab, wenn die Anzahl der Transaktionen steigt. Das operative Unternehmen von Ripple ist Ripple Labs (ehemals OpenCoin). Die Ripple-Währung ist die einzige gemeinsame Währung im Ripple-System. Sie unterscheidet sich von anderen Währungen im System. Zum Beispiel können CNY und USD nicht über Gateways ausgezahlt werden. Mit anderen Worten kann das von Gateway A ausgegebene CNY nur am Gateway A ausgezahlt werden, nicht am Gateway B. Andernfalls müssen Sie es über eine ausstehende Bestellung des Ripple-Systems in CNY des B-Gateways umwandeln. Ripple hat jedoch überhaupt keine solchen Einschränkungen. Es ist universell im Ripple-System. Ripple (XRP), genau wie Bitcoin, ist eine digitale Währung, die auf Mathematik und Kryptographie basiert. Aber im Gegensatz zum Bitcoin, der keinen realen Nutzen hat, übernimmt XRP die Rolle der Verbindung und die Sicherheitsgarantiefunktion im Ripple-System. Die Sicherheitsgarantie ist unerlässlich, denn das Gateway, das an diesem Protokoll teilnimmt, muss eine geringe Menge XRP halten.

Krypto-NameXRP

Maximales Angebot99,986,390,660

Ausgabezeit2011-04-18 00:00:00

Umlaufangebot57,949,738,512

Ausgabepreis0.005874 USDT