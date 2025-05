XCN

Onyx Protocol is the backbone of web3 blockchain infrastructure powered by XCN.

Krypto-NameXCN

RangNo.107

Marktkapitalisierung$0.00

Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung$0.00

Marktanteil0.0001%

Handelsvolumen/Marktkapitalisierung (24H)0.07%

Umlaufangebot33,517,791,545

Maximales Angebot48,402,437,326

Gesamtangebot48,402,437,326

Umlaufrate0.6924%

Ausgabedatum--

Der Preis, zu dem der Vermögenswert erstmals ausgegeben wurde--

Allzeithoch0.18411197329148696,2022-05-27

Niedrigster Preis0.000703834566724479,2023-10-11

Öffentliche BlockchainETH

EinführungOnyx Protocol is the backbone of web3 blockchain infrastructure powered by XCN.

Sektor

Soziale Medien

etfindex:mc_etfindex_sourceHaftungsausschluss: Die Daten stammen von cmc und stellen keine Anlageberatung dar.