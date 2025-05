WEXO

Enter the world of cryptocurrencies with the WEXO app. Wexo is building a global payment infrastructure for the future of finance through Bitcoin Lightning payments.

Krypto-NameWEXO

RangNo.4437

Marktkapitalisierung$0.00

Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung$0.00

Marktanteil%

Handelsvolumen/Marktkapitalisierung (24H)0.00%

Umlaufangebot0

Maximales Angebot928,000,000

Gesamtangebot928,000,000

Umlaufrate0%

Ausgabedatum--

Der Preis, zu dem der Vermögenswert erstmals ausgegeben wurde--

Allzeithoch3.6413906710780073,2024-06-15

Niedrigster Preis0.02337331765674404,2025-05-22

Öffentliche BlockchainETH

