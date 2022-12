VALUE

VALUE wird die gleichen Preis- und Governance-Funktionen wie YFV haben, aber VALUE wird es der YFValue-Vereinbarung ermöglichen, sich weiterzuentwickeln. VALUE ist ein technisches Upgrade des aktuellen YFV-Tokens, und der Wert kann als YFV v2 angesehen werden. Das Projekt zielt darauf ab, allen Benutzern durch seine einzigartigen Funktionen (einschließlich eines Abstimmungs- und automatischen Überweisungssystems zur Bereitstellung von Inflationsraten) einen echten landwirtschaftlichen Finanzierungswert zur Steigerung der Produktion zu bieten.