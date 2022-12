TRON: Die Dezentralisierung des Webs TRON widmet sich dem Aufbau der Infrastruktur für ein wahrhaft dezentralisiertes Internet. Das TRON-Protokoll, eines der größten Blockchain-basierten Betriebssysteme der Welt, bietet Skalierbarkeit, hohe Verfügbarkeit und Unterstützung für High-Throughput-Computing (HTC), das als Grundlage für alle dezentralen Anwendungen im TRON-Ökosystem dient. Darüber hinaus bietet es eine bessere Kompatibilität für Ethereum-Smart-Contracts durch eine innovative, erweiterbare Smart-Contract-Plattform. Seit dem 24. Juli 2018 hat TRON BitTorrent Inc. übernommen, ein Internet-Technologieunternehmen mit Sitz in San Francisco. Das Unternehmen entwickelt verteilte und effizient skalierbare Technologien, die dafür sorgen, dass Urheber und Verbraucher die Kontrolle über ihre Inhalte und Daten behalten. Jeden Monat nutzen mehr als 170 Millionen Menschen die von BitTorrent Inc. entwickelten Produkte. Über seine Protokolle werden täglich bis zu 40 % des weltweiten Internetverkehrs abgewickelt. Heute ist TRON mit über 100 Millionen Nutzern eines der größten Blockchain-basierten Betriebssysteme der Welt.