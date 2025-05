TITCOIN

Satoshi Nakamoto once considered another name “titcoin” for Bitcoin, mentioned in a 2009 email, which is a meme coin related to the "Breast Technology" narrative.

Krypto-NameTITCOIN

RangNo.3232

Marktkapitalisierung$0.00

Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung$0.00

Marktanteil%

Handelsvolumen/Marktkapitalisierung (24H)0

Umlaufangebot--

Maximales Angebot1,000,000,000

Umlaufrate%

Ausgabedatum--

Der Preis, zu dem der Vermögenswert erstmals ausgegeben wurde--

Allzeithoch0.019421183545113244,2025-03-31

Niedrigster Preis0.00260377035559843,2025-03-26

Öffentliche BlockchainSOL

Sektor

Soziale Medien

etfindex:mc_etfindex_sourceHaftungsausschluss: Die Daten stammen von cmc und stellen keine Anlageberatung dar.