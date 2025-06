SOL

"Solana wurde Ende 2017 von ehemaligen Qualcomm-, Intel- und Dropbox-Ingenieuren gegründet und ist ein Single-Chain, delegiertes Proof-of-Stake-Protokoll, dessen Fokus auf der Bereitstellung von Skalierbarkeit liegt, ohne auf die Dezentralisierung oder Sicherheit zu verzichten. Kern der Skalierungslösung von Solana ist eine dezentrale Uhr namens Proof-of-History (PoH), die entwickelt wurde, um das Zeitproblem in verteilten Netzwerken zu lösen, in denen es keine einzige, vertrauenswürdige Zeitquelle gibt. Im Kern bietet Solana: - Skalierbarkeit: Solana ist in der Lage, über 50.000 Transaktionen pro Sekunde zu unterstützen und dabei eine Blockzeit von 400 Millisekunden aufrecht zu erhalten. - Dezentralisierung: Durch den Einsatz des Turbine Block Propagation-Protokolls kann die Plattform Tausende von Nodes unterstützen und dabei leistungsfähig und skalierbar bleiben. -Kostengünstige Ausführung: Die Transaktionskosten im Netzwerk werden auf 10 USD für 1 Million Transaktionen geschätzt."

Krypto-NameSOL

RangNo.6

Marktkapitalisierung$0,00

Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung$0,00

Marktanteil0.0238%

Handelsvolumen/Marktkapitalisierung (24H)501,61%

Umlaufangebot527 989 508,66527486

Maximales Angebot∞

Gesamtangebot603 434 445,6623689

Umlaufrate%

Ausgabedatum2020-03-23 00:00:00

Der Preis, zu dem der Vermögenswert erstmals ausgegeben wurde--

Allzeithoch294.33494870928604,2025-01-19

Niedrigster Preis0.505193636791,2020-05-11

Öffentliche BlockchainSOL

Sektor

Soziale Medien

