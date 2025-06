SGC

KAI: Sangokushi Taisen - Battle of Three Kingdoms represents a landmark fusion of SEGA's iconic Sangokushi Taisen franchise with cutting-edge blockchain technology developed by industry pioneer double jump.tokyo. The project features SGC, a governance and utility token represented in-game as "SGCP (Points)." Players earn SGCP through PvP gameplay, which can then be used to purchase additional card packs or be traded on the game's marketplace.

Krypto-NameSGC

RangNo.1763

Marktkapitalisierung$0.00

Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung$0.00

Marktanteil%

Handelsvolumen/Marktkapitalisierung (24H)0.20%

Umlaufangebot2,048,250,000

Maximales Angebot10,000,000,000

Gesamtangebot10,000,000,000

Umlaufrate0.2048%

Ausgabedatum--

Der Preis, zu dem der Vermögenswert erstmals ausgegeben wurde--

Allzeithoch0.007676324559124294,2025-06-13

Niedrigster Preis0.000856032347872946,2025-06-20

Öffentliche BlockchainBSC

