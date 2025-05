REENTAL

Reental is a tokenized investment platform aimed at providing the population with access to the best investment opportunities in profitable and liquid assets.

Krypto-NameREENTAL

RangNo.8659

Marktkapitalisierung$0.00

Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung$0.00

Marktanteil%

Handelsvolumen/Marktkapitalisierung (24H)0

Umlaufangebot--

Maximales Angebot200,000,000

Gesamtangebot200,000,000

Umlaufrate%

Ausgabedatum--

Der Preis, zu dem der Vermögenswert erstmals ausgegeben wurde--

Allzeithoch0.2853311847149312,2024-07-01

Niedrigster Preis0.18315677098252559,2024-09-16

Öffentliche BlockchainMATIC

Sektor

Soziale Medien

