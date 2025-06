RDMP

$RDMP is the coin of empty promises on @boopdotfun .

Krypto-NameRDMP

RangNo.5101

Marktkapitalisierung$0.00

Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung$0.00

Marktanteil%

Handelsvolumen/Marktkapitalisierung (24H)0.00%

Umlaufangebot0

Maximales Angebot1,000,000,000

Gesamtangebot1,000,000,000

Umlaufrate0%

Ausgabedatum--

Der Preis, zu dem der Vermögenswert erstmals ausgegeben wurde--

Allzeithoch0.000199251936109969,2025-06-18

Niedrigster Preis0.000026574351953319,2025-06-25

Öffentliche BlockchainSOL

Einführung$RDMP is the coin of empty promises on @boopdotfun .

Sektor

Soziale Medien

etfindex:mc_etfindex_sourceHaftungsausschluss: Die Daten stammen von cmc und stellen keine Anlageberatung dar.