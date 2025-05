PUNDIX

Pundi X is a leading developer of blockchain-powered devices with the aim of transforming retail businesses with its blockchain-based point of sale solution. The solution allows retail merchants and consumers to conduct instantaneous in-store transactions on its blockchain.

Krypto-NamePUNDIX

RangNo.297

Marktkapitalisierung$0,00

Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung$0,00

Marktanteil%

Handelsvolumen/Marktkapitalisierung (24H)191,78%

Umlaufangebot258 386 541,0999244

Maximales Angebot258 526 640

Gesamtangebot258 386 541,0999244

Umlaufrate0.9994%

Ausgabedatum--

Der Preis, zu dem der Vermögenswert erstmals ausgegeben wurde--

Allzeithoch7.13592656,2021-04-09

Niedrigster Preis0.21487481482968304,2025-04-07

Öffentliche BlockchainETH

Sektor

Soziale Medien

