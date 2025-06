PUMPBTC

PumpBTC is a liquid staking protocol on Babylon that enables BTC holders to participate in Babylon staking while maintaining liquidity for extra rewards. Our new platform, BTC-fi Yield Vault, aims to provide CeFi-level security alongside scalable DeFi returns denominated in BTC.

Krypto-NamePUMPBTC

RangNo.1011

Marktkapitalisierung$0.00

Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung$0.00

Marktanteil%

Handelsvolumen/Marktkapitalisierung (24H)0.55%

Umlaufangebot285,000,000

Maximales Angebot1,000,000,000

Gesamtangebot1,000,000,000

Umlaufrate0.285%

Ausgabedatum--

Der Preis, zu dem der Vermögenswert erstmals ausgegeben wurde--

Allzeithoch0.23385128396045374,2025-04-23

Niedrigster Preis0.026659353975538883,2025-04-08

Öffentliche BlockchainETH

