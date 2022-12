Das MiraQle-Ökosystem bietet Fans ein transparentes und faires System zur Teilnahme und Teilnahme an verschiedenen Fan-Aktivitäten. Die Engagement-Aktivitäten der Plattformen sind: Abstimmung über die Albumproduktion, Auswahl von Musikvideokonzepten, Beteiligung an anregenden Community-Aktivitäten, Kauf von Waren (physisch und digital), Planung für Werbung und Marketing, Einsatz durch Sponsoring pro Projekt und NFT-Auktionen. Darüber hinaus zielt The MiraQle Token (MQL) darauf ab, die Standardwährung zu werden, die in der Unterhaltungsindustrie und innerhalb des MiraQle-Ökosystems verwendet wird.