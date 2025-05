MILK

MilkyWay is the first and largest modular liquid staking provider. Start with One Stake. Make Infinite Impact.

Krypto-NameMILK

RangNo.890

Marktkapitalisierung$0.00

Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung$0.00

Marktanteil%

Handelsvolumen/Marktkapitalisierung (24H)4.31%

Umlaufangebot238,900,000

Maximales Angebot1,200,000,000

Gesamtangebot1,000,000,000

Umlaufrate0.199%

Ausgabedatum--

Der Preis, zu dem der Vermögenswert erstmals ausgegeben wurde--

Allzeithoch0.29167604905899525,2025-04-29

Niedrigster Preis0.07707673383413215,2025-05-23

Öffentliche BlockchainMILKYWAY

EinführungMilkyWay is the first and largest modular liquid staking provider. Start with One Stake. Make Infinite Impact.

Sektor

Soziale Medien

etfindex:mc_etfindex_sourceHaftungsausschluss: Die Daten stammen von cmc und stellen keine Anlageberatung dar.