Metafluence ermöglicht es Influencern, ihre Macht und Kreativität in den sozialen Medien im Metaverse zu monetarisieren. Während Social Media (SM) in die Metaverse übergeht, ist es unsere Vision, ein auf Influencer ausgerichtetes Ökosystem in der Metaverse aufzubauen, in dem SM-Influencer, ihre Zielgruppen und Marken leicht in transparente und Anreizbeziehungen eingebunden werden können. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, SM-Influencer über unsere Influence-to-Earn-Metafluence-Plattform in Metaverse-Unternehmer (Metapreneurs) umzuwandeln. Unsere Lösungen für Influencer adressieren automatisch die Marken- und Publikumsherausforderungen und ermöglichen es allen Parteien, im Web 3.0 erfolgreich zu sein.