MEMECOIN

Ein reiner Meme-Token auf der Bonk-Plattform, der sich vollständig auf die Meme-Kultur konzentriert – mit ultrasimpler Logik und ohne komplexe Konzepte. Sein Kernelement ist das Memecoin-Prinzip selbst.

Krypto-NameMEMECOIN

RangNo.

Marktkapitalisierung$0.00

Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung$0.00

Marktanteil%

Handelsvolumen/Marktkapitalisierung (24H)0

Umlaufangebot--

Maximales Angebot0

Umlaufrate%

Ausgabedatum--

Der Preis, zu dem der Vermögenswert erstmals ausgegeben wurde--

Allzeithoch,

Niedrigster Preis,

Öffentliche BlockchainSOL

EinführungEin reiner Meme-Token auf der Bonk-Plattform, der sich vollständig auf die Meme-Kultur konzentriert – mit ultrasimpler Logik und ohne komplexe Konzepte. Sein Kernelement ist das Memecoin-Prinzip selbst.

Sektor

Soziale Medien

etfindex:mc_etfindex_sourceHaftungsausschluss: Die Daten stammen von und stellen keine Anlageberatung dar.