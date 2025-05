LVVA

Levva is your AI-powered DeFi portfolio manager that does all the heavy lifting for you. Our AI co-pilot tailors investment strategies to your goals, securely automates yield optimization, and gives you full control over your portfolio with zero complexity. Whether you're new to DeFi or a pro, Levva makes it effortless, safe, and optimized so you can focus on what matters while your assets work for you.

Krypto-NameLVVA

RangNo.3232

Marktkapitalisierung$0.00

Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung$0.00

Marktanteil%

Handelsvolumen/Marktkapitalisierung (24H)0.00%

Umlaufangebot0

Maximales Angebot2,000,000,000

Gesamtangebot1,250,000,000

Umlaufrate0%

Ausgabedatum--

Der Preis, zu dem der Vermögenswert erstmals ausgegeben wurde--

Allzeithoch0.005216340150260189,2025-05-14

Niedrigster Preis0.003444945387980866,2025-05-25

Öffentliche BlockchainETH

