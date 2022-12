LOOKS 3 time long (LOOKS3L) ist ein handelbares Produkt, das den dreifachen Tagesgewinn von LOOKS verfolgt. Der Nutzer hat bei der Bestellung auf die Lücke zwischen dem tatsächlichen Nettowert des Produkts und dem aktuellen Preis zu achten. Normalerweise gewichten wir die Anlageportfolios hinter dem gehebelten ETF alle 24 Stunden neu. Wenn es eine starke Fluktuation gibt und die Fluktuation des Basiswerts einen bestimmten Schwellenwert im Vergleich zum vorherigen Neugewichtungspunkt überschreitet (zunächst haben wir den Schwellenwert für die 3-fache Hebelwirkung kurz und lang auf 15 % festgelegt. In Zukunft, wenn andere Hebel verfügbar sind, die Schwelle angepasst werden.), führen wir vorübergehend eine Neugewichtung durch, um das Risiko des Anlageportfolios zu kontrollieren. Die gehebelten ETF-Vermögenswerte mit einem Nettowert jeder Aktie von weniger als 0,1 USDT werden kombiniert. Nach der Kombination wird das Gesamtvermögen des Benutzers überhaupt nicht beeinträchtigt. Wenn Sie die Order in die entgegengesetzte Richtung setzen, besteht die Gefahr, dass der Preis unter extremen Bedingungen gegen Null geht. Dieses Produkt unterliegt dem Derivat mit hohem Risiko. Bitte achten Sie auf das Anlagerisiko.