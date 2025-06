LABUBUETH

An IP collectible toy under Pop Mart that has become a global sensation.

RangNo.1137

Marktkapitalisierung$0.00

Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung$0.00

Marktanteil%

Handelsvolumen/Marktkapitalisierung (24H)0.06%

Umlaufangebot1,000,000,000

Maximales Angebot1,000,000,000

Gesamtangebot1,000,000,000

Umlaufrate1%

Ausgabedatum--

Der Preis, zu dem der Vermögenswert erstmals ausgegeben wurde--

Allzeithoch0.013556153900655052,2025-06-12

Niedrigster Preis0.004758377569586993,2025-06-15

Öffentliche BlockchainETH

