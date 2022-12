Die KEEPs-Plattform zielt darauf ab, eine Ökosystemplattform für eine neue Konzeptkultur und Kunstindustrie aufzubauen, die die gesamte Kunstindustrie wie Musik, Film und Theater umfasst. KEEPs zielt darauf ab, einen Raum zu schaffen, in dem jeder auf der Welt an der Kultur- und Kunstindustrie teilnehmen und diese betreiben kann, indem es eine Plattform bietet, die in einer Vielzahl von Kultur- und Kunstbereichen genutzt werden kann.