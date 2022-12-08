KLEVA

Kleva AI is a DeFAI platform that empowers users to earn returns through AI Agents without requiring DeFi expertise. It enables users to leverage both tangible and intangible assets, including social influence, via autonomous financial strategies. The project’s mission is to “Kleverly Leverage Your (Invisible) Assets.

Krypto-NameKLEVA

RangNo.1576

Marktkapitalisierung$0.00

Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung$0.00

Marktanteil%

Handelsvolumen/Marktkapitalisierung (24H)0.04%

Umlaufangebot68,919,558.48180266

Maximales Angebot0

Gesamtangebot68,919,558.48180266

Umlaufrate%

Ausgabedatum--

Der Preis, zu dem der Vermögenswert erstmals ausgegeben wurde--

Allzeithoch0.4502328591384906,2024-01-18

Niedrigster Preis0.015292010209863226,2022-12-08

Öffentliche BlockchainKLAY

Kleva AI is a DeFAI platform that empowers users to earn returns through AI Agents without requiring DeFi expertise. It enables users to leverage both tangible and intangible assets, including social influence, via autonomous financial strategies. The project's mission is to "Kleverly Leverage Your (Invisible) Assets.

Sektor

Soziale Medien

Haftungsausschluss: Die Daten stammen von cmc und stellen keine Anlageberatung dar.

