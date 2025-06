KAS

Kaspa is the fastest, open-source, decentralized & fully scalable Layer-1 in the world. The world’s first blockDAG- a digital ledger enabling parallel blocks and instant transaction confirmation, built on a robust proof-of-work engine with rapid single-second block intervals.

Krypto-NameKAS

RangNo.45

Marktkapitalisierung$0.00

Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung$0.00

Marktanteil0.0005%

Handelsvolumen/Marktkapitalisierung (24H)0.14%

Umlaufangebot26,337,587,964.97709

Maximales Angebot28,704,026,601

Gesamtangebot26,337,587,964.97709

Umlaufrate0.9175%

Ausgabedatum--

Der Preis, zu dem der Vermögenswert erstmals ausgegeben wurde--

Allzeithoch0.20754794622992162,2024-08-01

Niedrigster Preis0.000169882220013181,2022-06-01

Öffentliche BlockchainKASPA

EinführungKaspa is the fastest, open-source, decentralized & fully scalable Layer-1 in the world. The world’s first blockDAG- a digital ledger enabling parallel blocks and instant transaction confirmation, built on a robust proof-of-work engine with rapid single-second block intervals.

Sektor

Soziale Medien

etfindex:mc_etfindex_sourceHaftungsausschluss: Die Daten stammen von cmc und stellen keine Anlageberatung dar.