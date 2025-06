H1

Haven1 is the EVM L1 for DeFi 2.0. A complete Web3 ecosystem of verified, vetted hApps, purpose-built for DeFi, RWAs and a safer, MEV-resistant Web3 experience.

RangNo.1333

Marktkapitalisierung$0.00

Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung$0.00

Marktanteil%

Handelsvolumen/Marktkapitalisierung (24H)0.84%

Umlaufangebot196,817,604

Maximales Angebot2,000,000,000

Gesamtangebot2,000,000,000

Umlaufrate0.0984%

Ausgabedatum--

Der Preis, zu dem der Vermögenswert erstmals ausgegeben wurde--

Allzeithoch0.040872621563631216,2025-04-22

Niedrigster Preis0.013531864883635858,2025-06-06

Öffentliche BlockchainETH

