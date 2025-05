FUCKCOIN

GORK is a parody account of GROK. When someone asked if it would launch a token named after itself, GORK replied in a tweet: "fuckcoin."

Krypto-NameFUCKCOIN

RangNo.

Marktkapitalisierung$0.00

Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung$0.00

Marktanteil%

Handelsvolumen/Marktkapitalisierung (24H)0

Umlaufangebot--

Maximales Angebot0

Umlaufrate%

Ausgabedatum--

Der Preis, zu dem der Vermögenswert erstmals ausgegeben wurde--

Allzeithoch,

Niedrigster Preis,

Öffentliche BlockchainSOL

EinführungGORK is a parody account of GROK. When someone asked if it would launch a token named after itself, GORK replied in a tweet: "fuckcoin."

Sektor

Soziale Medien

etfindex:mc_etfindex_sourceHaftungsausschluss: Die Daten stammen von und stellen keine Anlageberatung dar.