Equilibrium ist der erste Gaming-Token und Gaming-Hub auf dem XRP-Ledger, der Play-to-Earn-Funktionen und viele weitere Funktionen in Spiele bringt, die von Equilibrium Games und allen Partnern entwickelt wurden, die auf Equilibrium aufbauen. Equilibrium Games kombiniert die 180-Milliarden-Dollar-Gaming-Industrie und Blockchain. Gleichgewicht kann in den Spielen durch das Töten von Monstern, Ereignissen, Quests und anderen Aktivitäten verdient werden (Play to Earn). Mit Equilibrium können NFTs für kosmetische Gegenstände und Besitztümer von Grundstücken und Gebäuden gekauft werden.