CA1

Coupon Assets (CA) is a platform coin initiated by RADAR LAB (USA) and issued in March 2018, the value of CA token issuance is that its highly liquid crypto digital asset (an equity token asset) based on the global financial market with financial attributes, bonds and promissory notes with anti-counterfeit saku source!

Krypto-NameCA1

RangNo.1399

Marktkapitalisierung$0.00

Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung$0.00

Marktanteil%

Handelsvolumen/Marktkapitalisierung (24H)18.95%

Umlaufangebot9,671,260

Maximales Angebot270,000,000

Gesamtangebot270,000,000

Umlaufrate0.0358%

Ausgabedatum--

Der Preis, zu dem der Vermögenswert erstmals ausgegeben wurde--

Allzeithoch1.7091320800046876,2024-11-01

Niedrigster Preis0.1615430304068605,2024-09-06

Öffentliche BlockchainETH

EinführungCoupon Assets (CA) is a platform coin initiated by RADAR LAB (USA) and issued in March 2018, the value of CA token issuance is that its highly liquid crypto digital asset (an equity token asset) based on the global financial market with financial attributes, bonds and promissory notes with anti-counterfeit saku source!

Sektor

Soziale Medien

etfindex:mc_etfindex_sourceHaftungsausschluss: Die Daten stammen von cmc und stellen keine Anlageberatung dar.