BMT

Bubblemaps is the first supply auditing tool for DeFi tokens and NFTs. Our unique and colorful bubbles make on-chain data easy to understand. With Bubblemaps, users can investigate wallets, reveal connections, and see through the noise of blockchain data.

Krypto-NameBMT

RangNo.742

Marktkapitalisierung$0.00

Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung$0.00

Marktanteil%

Handelsvolumen/Marktkapitalisierung (24H)7.23%

Umlaufangebot320,931,500

Maximales Angebot1,000,000,000

Gesamtangebot1,000,000,000

Umlaufrate0.3209%

Ausgabedatum--

Der Preis, zu dem der Vermögenswert erstmals ausgegeben wurde--

Allzeithoch0.3212330971816307,2025-03-18

Niedrigster Preis0.07139653608192853,2025-03-12

Öffentliche BlockchainSOL

