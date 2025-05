BFTOKEN

BOSS FIGHTERS is a fast paced multiplayer action game blending Web2 accessibility with Web3 ownership. One player controls a giant Boss, while others team up as Fighters in fun & chaotic battles.

Krypto-NameBFTOKEN

RangNo.2116

Marktkapitalisierung$0,00

Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung$0,00

Marktanteil%

Handelsvolumen/Marktkapitalisierung (24H)1,76%

Umlaufangebot31 867 859,583

Maximales Angebot1 000 000 000

Gesamtangebot1 000 000 000

Umlaufrate0.0318%

Ausgabedatum--

Der Preis, zu dem der Vermögenswert erstmals ausgegeben wurde--

Allzeithoch0.08334376693291244,2025-05-07

Niedrigster Preis0.02172896040732944,2025-05-25

Öffentliche BlockchainETH

EinführungBOSS FIGHTERS is a fast paced multiplayer action game blending Web2 accessibility with Web3 ownership. One player controls a giant Boss, while others team up as Fighters in fun & chaotic battles.

Sektor

Soziale Medien

etfindex:mc_etfindex_sourceHaftungsausschluss: Die Daten stammen von cmc und stellen keine Anlageberatung dar.