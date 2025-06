BEER2

Have you ever dreamt of a better version of beer? Stronger, more foamy, more perfect. Just sip BEER 2.0. Beer 2.0 is not just an upgrade; it's a commitment to our community's values and the shared vision of a decentralized, enjoyable, and rewarding experience.

Krypto-NameBEER2

RangNo.3341

Marktkapitalisierung$0.00

Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung$0.00

Marktanteil%

Handelsvolumen/Marktkapitalisierung (24H)0

Umlaufangebot--

Maximales Angebot888,888,871,749

Gesamtangebot8,888,888,888,882

Umlaufrate%

Ausgabedatum--

Der Preis, zu dem der Vermögenswert erstmals ausgegeben wurde--

Allzeithoch0.000059348719763822,2025-05-29

Niedrigster Preis0.00002124900493636,2025-05-28

Öffentliche BlockchainSOL

EinführungHave you ever dreamt of a better version of beer? Stronger, more foamy, more perfect. Just sip BEER 2.0. Beer 2.0 is not just an upgrade; it's a commitment to our community's values and the shared vision of a decentralized, enjoyable, and rewarding experience.

Sektor

Soziale Medien

etfindex:mc_etfindex_sourceHaftungsausschluss: Die Daten stammen von cmc und stellen keine Anlageberatung dar.