BDTC

BDTCOIN ist eine exklusive digitale Währung nach dem Goldstandard, die das globale Finanzwesen mit zahlreichen Finanzakteuren, einer dynamischen und hochmodernen Blockchain auf Basis quantenresistenter Protokolle sowie einem DeFi-Ökosystem revolutioniert. BDTCOIN wurde entwickelt, um sowohl im privaten als auch im öffentlichen Sektor eingesetzt zu werden und deckt ein breites Anwendungsspektrum ab. Für einzelne Benutzer bietet BDTCOIN ein hohes Maß an Privatsphäre, wodurch persönliche Transaktionen vertraulich und vor Überwachung geschützt bleiben. Im öffentlichen Bereich kann BDTCOIN die Art und Weise, wie staatliche und nichtstaatliche Organisationen Transaktionen abwickeln, revolutionieren – durch die Reduzierung bürokratischer Verzögerungen und die Steigerung der Transparenz, wo sie erforderlich ist. Diese doppelte Nutzbarkeit macht BDTCOIN zu einer vielseitigen digitalen Währung, die darauf ausgelegt ist, unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden und sich flexibel an verschiedenste Szenarien anzupassen – zur Steigerung der Effizienz und Sicherheit digitaler Transaktionen in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen.

Krypto-NameBDTC

RangNo.

Marktkapitalisierung$0.00

Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung$0.00

Marktanteil%

Handelsvolumen/Marktkapitalisierung (24H)0

Umlaufangebot34,924,100

Maximales Angebot71,000,000

Umlaufrate%

Ausgabedatum2022-09-14 00:00:00

Der Preis, zu dem der Vermögenswert erstmals ausgegeben wurde1.28 USDT

Allzeithoch,

Niedrigster Preis,

Öffentliche BlockchainBDTC

etfindex:mc_etfindex_sourceHaftungsausschluss: Die Daten stammen von und stellen keine Anlageberatung dar.