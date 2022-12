Blockchain Monster Hunt (BCMH) ist das weltweit erste Multi-Chain-Spiel, das vollständig auf der Blockchain selbst läuft. Inspiriert von Pokémon-GO ermöglicht BCMH den Spielern, ständig brandneue Orte in der Blockchain zu erkunden, um Monster zu jagen und zu bekämpfen. Jeder Block in der Blockchain ist ein einzigartiger digitaler Raum, in dem eine begrenzte Anzahl von Monstern (mit demselben DNA-Gen und derselben Seltenheit) existieren kann. Spieler und Sammler können um die Chance jagen oder kämpfen, diese einzigartigen Monster zu fangen und Münzen zu verdienen.