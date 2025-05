B2

B² Network is a modular Bitcoin Scaling solution. It introduces B² Rollup (the first Bitcoin rollup based on zero-knowledge proof verification commitment), B² Hub (the first Bitcoin Data Availability layer that achieves finality on the Bitcoin network) and MiningSquared (The first Bitcoin mining pool offering auto-subscribable BTC yield products).

Krypto-NameB2

RangNo.714

Marktkapitalisierung$0.00

Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung$0.00

Marktanteil%

Handelsvolumen/Marktkapitalisierung (24H)1,498.44%

Umlaufangebot46,900,245

Maximales Angebot210,000,000

Gesamtangebot210,000,000

Umlaufrate0.2233%

Ausgabedatum--

Der Preis, zu dem der Vermögenswert erstmals ausgegeben wurde--

Allzeithoch0.775982192516107,2025-05-06

Niedrigster Preis0.4078882421972823,2025-04-30

Öffentliche BlockchainBSQUARED

