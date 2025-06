ARENA

The Arena is a next gen SocialFi app redefining how creators connect, engage and monetize their content.

Krypto-NameARENA

RangNo.652

Marktkapitalisierung$0.00

Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung$0.00

Marktanteil%

Handelsvolumen/Marktkapitalisierung (24H)0.00%

Umlaufangebot2,452,961,140.208271

Maximales Angebot10,000,000,000

Gesamtangebot10,000,000,000

Umlaufrate0.2452%

Ausgabedatum--

Der Preis, zu dem der Vermögenswert erstmals ausgegeben wurde--

Allzeithoch0.03619950237225904,2024-10-29

Niedrigster Preis0.002959596525266224,2024-10-29

Öffentliche BlockchainAVAX_CCHAIN

Sektor

Soziale Medien

etfindex:mc_etfindex_sourceHaftungsausschluss: Die Daten stammen von cmc und stellen keine Anlageberatung dar.